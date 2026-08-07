Mercados sampedranos: los productos que más subieron y los que mantienen su precio

Los mercados El Rápido y El Dandy, ubicados en las zonas céntricas de San Pedro Sula, continúan siendo puntos de referencia para el comercio de productos frescos y de primera necesidad.
El repollo, los chiles y la lechuga figuran entre las verduras más buscadas por los consumidores en San Pedro Sula. El ayote tierno, por su parte, mantiene su lugar como ingrediente tradicional de las sopas hondureñas.
El pataste y la remolacha también figuran entre las verduras de mayor demanda en los mercados de la capital industrial, cuyos precios han variado en los últimos meses.
La cebolla continúa siendo uno de los insumos esenciales en la gastronomía, al formar parte de una amplia variedad de preparaciones en restaurantes, comedores y negocios de comida. Su precio varía de 20 a 25 lempiras.
Las fluctuaciones en los precios de la papa, el tomate y la cebolla siguen impactando a los consumidores. La libra de tomate se comercializa actualmente a 18 lempiras.
Los sampedranos continúan eligiendo los mercados como su principal opción de compra, donde encuentran una amplia variedad de verduras frescas a precios más accesibles.
La papa registra uno de los mayores incrementos de precio en 2026. La libra pasó de costar L13 a venderse entre L23 y L30 en los mercados de San Pedro Sula.
Los frijoles se mantienen entre los productos de mayor demanda en los mercados. Aunque su precio ha variado entre L20 y L25 por libra en los últimos años, continúan siendo un alimento esencial en la gastronomía hondureña.
A diferencia de algunas verduras, productos como los huevos, el aceite, los lácteos, el arroz y el azúcar han mostrado un comportamiento más estable en sus precios durante este año.
Las carnes mantienen una alta demanda en los mercados. En 2026, algunos productos registraron aumentos de hasta L5, mientras que la carne de res elevó su precio hasta un rango de L95 a L100 por libra, con opciones premium disponibles para los consumidores.
El guineo verde es un ingrediente indispensable en la gastronomía sampedrana. Su alta demanda en puestos de asados y pollos con tajadas ha coincidido con un aumento en su precio, que pasó de L1 a L4 por unidad.
Verduras frescas y de temporada forman parte de la variada oferta que diariamente encuentran los consumidores en los diferentes mercados de San Pedro Sula.