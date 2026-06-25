Giro ideológico en Latinoamérica: más gobiernos de derecha que de izquierda

Aparte del descontento hacia los gobiernos de turno, el apoyo de Donald Trump hacia candidatos presidenciales afines a la derecha es uno de los factores que ha tenido peso en los procesos democráticos de países latinoamericanos. El apoyo incluso ha llegado a ser explícito, tal como lo hizo hacia Asfura, y De La Espriella.La primera manifestación de respaldo abierto por parte de Trump ocurrió de cara a los comicios hondureños en noviembre de 2025. A dos días de la fiesta cívica, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/que-dice-mensaje-trump-respaldo-candidatura-nasry-asfura-FP28365891" target="_blank">el presidente publicó en Truth Social</a> que “el único amigo verdadero de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”.