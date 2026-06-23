Trump suma un nuevo aliado con De la Espriella y entierra la tensa etapa con Petro

Washington

Tras entrar de lleno en la campaña presidencial colombiana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma un nuevo aliado en Latinoamérica con la previsible victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella, con quien busca enterrar la etapa de tensiones con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

De confirmarse el resultado del preconteo del domingo, Colombia daría un brusco giro a la derecha, como ya han hecho Bolivia, Chile y Honduras desde el regreso al poder de Trump, quien no oculta su intención de afianzar el liderazgo de Washington en Latinoamérica e influir en los procesos electorales de la región.

De la Espriella, que recibió el respaldo electoral de Trump y se impuso por un estrecho margen al aspirante de izquierda Iván Cepeda, llegará al poder con un discurso alineado con el de la Casa Blanca en materia de mano dura contra el crimen organizado y la inmigración.

En declaraciones a la prensa el lunes en la Casa Blanca, Trump se atribuyó el mérito de la victoria del candidato, apodado El Tigre, a la vez que predijo que "será un gran presidente" y que la relación bilateral será "mucho mejor".

"A mí me gusta la gente a la que yo gusto. Es una fórmula muy sencilla", declaró al justificar su respaldo a De la Espriella.

"Trump habitualmente exagera su impacto en las elecciones latinoamericanas", explicó a EFE Benjamin Gedan, director del Programa de América Latina del centro de estudios Stimson.

Según este experto, los factores que mejor explican los cambios políticos en la región son los temores por la inseguridad y el voto de castigo a los oficialismos, dominados por la izquierda en la última década.