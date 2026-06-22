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Inflación energética en Latinoamérica subió a 1,42 % en marzo por guerra en Oriente Medio

La inflación energética en América Latina y el Caribe registró un fuerte salto en marzo, alcanzando su nivel más alto en un año por la presión de los precios internacionales del petróleo

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 19:54 -
  • Agencia EFE
Inflación energética en Latinoamérica subió a 1,42 % en marzo por guerra en Oriente Medio

El precios del petróleo elevan la inflación energética en Latinoamérica

 Foto: EFE
Guayaquil, Ecuador

La inflación energética mensual de América Latina y el Caribe se incrementó drásticamente en marzo al pasar de 0,19 % en febrero a 1,42 %, el valor más alto registrado en los últimos doce meses, un alza atribuida al impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Así lo informó este lunes la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde), que añadió que, a pesar de contar con una matriz de generación eléctrica altamente renovable, la región mantiene una dependencia al crudo, cuyo precio llegó hasta los 116 dólares por barril.

"Esta vulnerabilidad se tradujo en un encarecimiento promedio regional del 21 % en el diésel y del 15 % en la gasolina, con bandas de precios internos de entre 0,7 y 2,07 dólares por litro de gasolina y entre 0,8 y 1,65 de diésel", detalló la Olacde en un comunicado.

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El impacto de este "shock energético", como lo denominó la organización, actuó como mecanismo de transmisión hacia la economía, "encareciendo los costos logísticos, el transporte y el precio de los alimentos".

Como consecuencia, la inflación total mensual (de toda la economía) de la región se duplicó, acelerándose desde el 0,38 % en febrero hasta el 0,75 % en marzo, marcando también su techo más alto en el último año.

La Olacde señaló que su reporte visibiliza un impacto asimétrico, donde los países netamente importadores han enfrentado una severa presión fiscal, mientras que las naciones exportadoras perciben ingresos extraordinarios de corto plazo, aunque quedan igualmente expuestas a la volatilidad de los mercados.

Aunque señala que el traslado de 'shock energético' a la inflación total no fue total, ya que algunos países recurrieron a subsidios, rebajas impositivas, fondos de estabilización o esquemas de contención parcial.

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