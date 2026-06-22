Inflación energética en Latinoamérica subió a 1,42 % en marzo por guerra en Oriente Medio

Guayaquil, Ecuador

La inflación energética mensual de América Latina y el Caribe se incrementó drásticamente en marzo al pasar de 0,19 % en febrero a 1,42 %, el valor más alto registrado en los últimos doce meses, un alza atribuida al impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Así lo informó este lunes la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde), que añadió que, a pesar de contar con una matriz de generación eléctrica altamente renovable, la región mantiene una dependencia al crudo, cuyo precio llegó hasta los 116 dólares por barril.

"Esta vulnerabilidad se tradujo en un encarecimiento promedio regional del 21 % en el diésel y del 15 % en la gasolina, con bandas de precios internos de entre 0,7 y 2,07 dólares por litro de gasolina y entre 0,8 y 1,65 de diésel", detalló la Olacde en un comunicado.