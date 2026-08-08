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Matan a empresario Roberto Becker tras salir de su negocio en San Pedro Sula

Roberto Becker fue atacado cuando se disponía a retirarse de su negocio. Tras resultar herido, fue trasladado de emergencia a una clínica privada de la ciudad, pero lamentablemente murió

Matan a empresario Roberto Becker tras salir de su negocio en San Pedro Sula

Fotografía en vida y de la escena del crimen en San Pedro Sula.
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San Pedro Sula, Honduras

El empresario Jaime Roberto Becker Menardi fue asesinado este sábado tras salir de su negocio ubicado en las cercanías del bulevar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-VS), en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, Becker fue atacado cuando se disponía a retirarse del establecimiento. Tras resultar herido, fue trasladado de emergencia a una clínica privada de la ciudad.

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Pese a los esfuerzos médicos, el empresario falleció a causa de las heridas provocadas durante el ataque.

Según información, el atacante se desplazaba a bordo de una motocicleta y habría disparado contra el comerciante en reiteradas ocasiones.

El hecho generó consternación entre personas que conocían a Becker y comerciantes de la zona, mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Hasta el momento no se han establecido los motivos del ataque ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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