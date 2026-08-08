Capturan a joven señalado de distribuir droga en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés

La acción policial se registró en la colonia La Pagán, sector Kilómetro, durante patrullajes preventivos ejecutados por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención.

Un joven de 18 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional, señalado por el delito de tráfico de drogas en el municipio de Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes observaron al joven en actitud sospechosa mientras realizaban recorridos por la zona, por lo que procedieron a requerirlo para una inspección.

Durante la intervención, los policías le encontraron varios envoltorios que contenían una hierba seca, que preliminarmente se presume sería marihuana y que, según las autoridades, estaría destinada a su distribución y venta.

El detenido es originario y residente de Choloma y se desempeña como jornalero, según el informe proporcionado por la Policía Nacional.

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Tras su aprehensión, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el sector López Arellano para continuar con el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, que deberá determinar las acciones legales a seguir y la situación jurídica del sospechoso.

Las autoridades indicaron que los patrullajes preventivos y operativos contra el tráfico de drogas continuarán en distintos sectores de Choloma.