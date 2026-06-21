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Irán y USA acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

USA e Irán acordaron crear un comité de trabajo para definir una hoja de ruta que permita alcanzar un acuerdo final y poner fin al conflicto en un plazo de 60 días

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 21:10 -
  • Agencia EFE
Irán y USA acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Washington y Teherán avanzan en el diálogo tras acordar la creación de un comité que trace el camino hacia un acuerdo final en 60 días.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, señaló el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.

"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto, publicado en X por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza.

Según el comunicado, las conversaciones técnicas continuarán "durante el resto de la semana" en el complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizos, que acogió este domingo las negociaciones. El comunicado no especifica quién participará en las mismas.

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"Los negociadores principales informarán periódicamente al Comité de Alto Nivel y dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de conflictos para garantizar la implementación efectiva del memorando de entendimiento, así como otros asuntos", subrayó.

Según el comunicado, las negociaciones se desarrollaron "en un ambiente positivo y constructivo" y se lograron "avances alentadores".

También, añadieron, que se estableció una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permite evitar "incidentes y malentendidos", con el objetivo de "garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

Asimismo, las delegaciones estadounidense e iraní pactaron la creación de un grupo de resolución de conflictos "para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano", remarcó el comunicado.

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El complejo turístico de Bürgenstock acogió las negociaciones para alcanzar una paz duradera tras la adopción de un acuerdo de entendimiento por parte de Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Las delegaciones de EE.UU. e Irán continuaran trabajando en Suiza para aclarar la apertura del estrecho y el alto el fuego en Líbano, pese a la interrupción por parte de Teherán de esta primera jornada de conversaciones en rechazo a las amenazas a Teherán del presidente estadounidense, Donald Trump, si no impedía que sus aliados de Hizbulá "causaran problemas" en Líbano.

"Contrariamente a las informaciones falsas que circulan intensamente, los iraníes siguen aquí y las conversaciones continúan. Prevemos seguir trabajando durante toda la noche", dijo una fuente de la parte estadounidense.

La delegación iraní está encabezada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf. El ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí, también está presente en Suiza. Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabeza la delegación estadounidense.

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