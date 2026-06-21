Irán y USA acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Washington, Estados Unidos

Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, señaló el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán. "El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto, publicado en X por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza. Según el comunicado, las conversaciones técnicas continuarán "durante el resto de la semana" en el complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizos, que acogió este domingo las negociaciones. El comunicado no especifica quién participará en las mismas.

"Los negociadores principales informarán periódicamente al Comité de Alto Nivel y dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de conflictos para garantizar la implementación efectiva del memorando de entendimiento, así como otros asuntos", subrayó. Según el comunicado, las negociaciones se desarrollaron "en un ambiente positivo y constructivo" y se lograron "avances alentadores". También, añadieron, que se estableció una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permite evitar "incidentes y malentendidos", con el objetivo de "garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz". Asimismo, las delegaciones estadounidense e iraní pactaron la creación de un grupo de resolución de conflictos "para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano", remarcó el comunicado.