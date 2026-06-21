Irán interrumpe negociaciones con Estados Unidos tras amenazas de Trump

Teherán, Irán

Irán ha interrumpido este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA. “La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza). De acuerdo con IRNA la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EE.UU. que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario catarí.

El mandatario estadounidense advirtió hoy a Iránen medio de las conversaciones de que si no impide la actuación de su aliado libanés Hizbulá Estados Unidos reanudaría los ataques “con mucha fuerza” contra Irán. Además en una entrevista con Fox News Trump advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz afirmando que si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní. El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán Mohamad Baqer Qalibaf restó importancia a las amenazas y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington. El dirigente iraní advirtió además a Washington de que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”.