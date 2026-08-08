“Cero tolerancia y el plan Bukele”: Octavio Pineda irrumpe como precandidato presidencial de Libre en Yoro

El Progreso

Un grupo de militantes y dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó públicamente el jueves a Octavio Pineda, exsecretario de Estado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, como su precandidato a la Presidencia de Honduras, durante una reunión política celebrada en El Progreso, Yoro.

La actividad fue difundida mediante un video por el canal Telepaís, de esa localidad, en el que se observa a varios simpatizantes reunidos en un salón mientras distintos participantes toman la palabra para expresar su respaldo a la propuesta política.

En las imágenes, Pineda aparece junto a otros dirigentes del movimiento mientras recibe muestras de apoyo de los asistentes. El encuentro se desarrolló en un ambiente de organización partidaria de cara a los próximos procesos electorales, en los que distintos sectores comienzan a perfilar aspirantes y corrientes de apoyo.

Durante la presentación, un asistente expuso la preocupación que se vive por la inseguridad en el sector: “Creo que estamos cansados de tanta delincuencia en la ciudad. Muchos ladrones andan ahorita robando. Y quiero preguntarle al próximo presidente que está acá con nosotros: ¿Cuál será su estrategia de seguridad para combatir a esta gente que anda robando? La delincuencia nos está oprimiendo. Como jóvenes tenemos miedo. Salimos de nuestra casa y no sabemos si vamos a regresar. Y creo que es el sentir que tenemos todos. Así que queremos saber cuál es su estrategia de seguridad para cuando usted sea presidente”, le consultaron a Octavio Pineda.