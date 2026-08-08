Balacera deja cuatro heridos, entre ellos dos menores de edad, en Atima, Santa Bárbara

Santa Bárbara

Cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad, dejó un tiroteo registrado la noche de ayer en el municipio de Atima, Santa Bárbara. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Según las investigaciones preliminares, sujetos armados llegaron hasta la vivienda de los afectados y, sin mediar palabra, los atacaron a balazos.