Balacera deja cuatro heridos, entre ellos dos menores de edad, en Atima, Santa Bárbara

Cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad, dejó un tiroteo registrado la noche de ayer en el municipio de Atima, Santa Bárbara. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.
Según las investigaciones preliminares, sujetos armados llegaron hasta la vivienda de los afectados y, sin mediar palabra, los atacaron a balazos.
Tras el violento hecho, los heridos fueron trasladados a un centro asistencial local para recibir atención médica; sin embargo, su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado.
Por su parte, agentes de la Policía Nacional indagan el suceso. Hasta ahora no se tienen pistas sobre el paradero de los perpetradores ni sobre el móvil del crimen.