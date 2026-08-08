IHSS asegura que redujo mora quirúrgica de 6,000 a cerca de 1,000 pacientes

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con el director ejecutivo, Víctor Martínez , el instituto reportó una reducción de la mora quirúrgica, que pasó de más de 6,000 casos acumulados a cerca de 1,000 pacientes en lista de espera.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) afirmó haber reducido de forma significativa la lista de pacientes que esperaban durante largo tiempo para ser sometidos a cirugía.

"Solo el Hospital de Especialidades ha realizado más de 4,251 cirugías, lo que demuestra que el sistema no se ha detenido y continúa dando respuesta a los derechohabientes", indicó.

Una de las acciones desarrolladas para aumentar el número de cirugías fue la habilitación de los quirófanos durante los fines de semana, específicamente en el Seguro Social de la zona norte.

Además, no se descarta la subrogación de servicios como una alternativa para agilizar la realización de cirugías y reducir los tiempos de espera, especialmente en las especialidades con mayor demanda.

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Pese a la reducción de la mora quirúrgica, el IHSS sigue enfrentando cuestionamientos de los afiliados, quienes denuncian dificultades para obtener citas médicas y largas esperas para recibir atención especializada.

Ante estas quejas, el titular del IHSS sostuvo que la institución está ejecutando el 100 % de las consultas disponibles, pero reconoció que la demanda supera la capacidad instalada del sistema, especialmente debido a la escasez de especialistas.

Martínez explicó que el déficit de médicos especialistas es uno de los principales obstáculos para ampliar la cobertura de atención, ya que incrementar la carga de pacientes por profesional podría afectar la calidad del servicio.

"No podemos contratar personal que no existe. Es un tema de capacidad instalada. Un médico no puede ver 100 pacientes diarios, cada consulta requiere su tiempo, y reducirlo también genera inconformidad en los usuarios", afirmó.