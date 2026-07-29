Hospital San Felipe reduce mora quirúrgica con más de 2,400 cirugías

Tegucigalpa, Honduras

El hospital San Felipe logró realizar 2,444 cirugías mayores en 11 semanas, entre abril y el 25 de julio, como parte de las acciones para reducir la mora quirúrgica en la red pública de salud, informó este miércoles el director del centro asistencial, Edwin Cruz.

El funcionario detalló que durante ese mismo período también se practicaron 976 cirugías menores, alcanzando un total de 3,420 procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico, de enfermería, técnicos y administrativos del hospital.

Cruz explicó que entre las intervenciones de cirugía mayor se encuentran procedimientos de vesícula, hernias, oftalmología, ginecología y cirugía general. Señaló que la mayoría de estas operaciones fueron desarrolladas con personal propio del hospital.

Según el director del hospital San Felipe, estos resultados representan un avance en la reducción de la mora quirúrgica, que pasó de más del 65 por ciento al 39 por ciento durante las últimas semanas, de acuerdo con los datos proporcionados por el centro asistencial.

El galeno comparó que entre los años 2022 y 2025 el hospital realizó un promedio anual de entre 3,200 y 3,400 cirugías mayores, mientras que en solo 11 semanas alcanzó más de 2,400 procedimientos de este tipo.

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Cruz indicó que, de mantenerse el ritmo actual de trabajo, el Hospital General San Felipe podría superar las 8,000 cirugías mayores al cierre de este año, según las proyecciones realizadas por la administración del centro.