Es falso que Roberto Contreras dijera que JOH debe volver a ser presidente

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, una declaración en la que supuestamente afirmó que el exgobernante Juan Orlando Hernández debe ser el próximo presidente de la República.

La publicación es falsa. No se encontró registro de que Contreras haya pronunciado esas palabras en entrevistas, conferencias de prensa, comunicados, publicaciones de medios de comunicación confiables o en sus cuentas oficiales de redes sociales.

La publicación tampoco aporta un video, audio, documento o enlace verificable que demuestre que el alcalde sampedrano emitió esa declaración.

“Creo que Juan Orlando Hernández es el que tendría que ser el próximo presidente de Honduras siempre dije que fue inocente y ya esta de regreso en Honduras y es lo mejor que está pasando”, es, literalmente, la presunta declaración de Contreras que ha sido compartida en Facebook desde el 28 de julio.