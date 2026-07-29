Es falso que Roberto Contreras dijera que JOH debe volver a ser presidente

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, una declaración en la que supuestamente afirmó que el exgobernante Juan Orlando Hernández debe ser el próximo presidente de la República.
La publicación es falsa. No se encontró registro de que Contreras haya pronunciado esas palabras en entrevistas, conferencias de prensa, comunicados, publicaciones de medios de comunicación confiables o en sus cuentas oficiales de redes sociales.
La publicación tampoco aporta un video, audio, documento o enlace verificable que demuestre que el alcalde sampedrano emitió esa declaración.
“Creo que Juan Orlando Hernández es el que tendría que ser el próximo presidente de Honduras siempre dije que fue inocente y ya esta de regreso en Honduras y es lo mejor que está pasando”, es, literalmente, la presunta declaración de Contreras que ha sido compartida en Facebook desde el 28 de julio.
La desinformación comenzó a circular después del regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, quien arribó al país el 26 de julio de 2026 tras recibir un indulto presidencial en Estados Unidos. En ese país cumplía una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.
A su llegada al aeropuerto internacional de Palmerola, Hernández fue recibido por simpatizantes, familiares y dirigentes del Partido Nacional.
Además de su retorno al país, el exgobernante deberá comparecer ante la justicia por el caso Pandora II, proceso en el que enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La audiencia está programada para el 3 de agosto de 2026.
No hay registros
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Roberto Contreras + JOH + debe + ser presidente”, así como con otras combinaciones relacionadas con la publicación viral, no localizó registros oficiales, entrevistas ni publicaciones de medios de comunicación confiables que respaldaran la cita atribuida al alcalde de San Pedro Sula.
También se revisaron las cuentas de Contreras en Facebook, X e Instagram. En ninguna se encontraron publicaciones, videos o comunicados en los que afirmara que Hernández debería volver a ocupar la Presidencia o en los que reiterara que “siempre dijo que fue inocente”.
Además, una fuente de la Alcaldía de San Pedro Sula aseguró que Roberto Contreras no ha expresado esa postura.
En conclusión, es falso que Roberto Contreras haya dicho que Juan Orlando Hernández debería volver a ser presidente de Honduras.