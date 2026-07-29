AHDEP elige a Jesús Yacamán como presidente de su Junta Directiva 2026-2027

Copán, Honduras.

La Asociación Hondureña de Empresarios de Productos Derivados del Petróleo (AHDEP) eligió a su nueva Junta Directiva para el período 2026-2027 durante la Asamblea General celebrada el pasado 24 y 25 de julio en Copán Ruinas.

La organización informó que el ingeniero Jesús Yacamán asumirá la presidencia de la gremial para el próximo período. La Junta Directiva quedó integrada por Francisco Linares, vicepresidente; Claudia Rodas, secretaria; Olga Ayala, tesorera; Eduardo Bueso, protesorero; Calixto García, vocal I; Wenceslao Lara, vocal II; Julio Ramírez, vocal III; Nelson López, vocal IV, y Carlos Morales, comisario.

Durante la Asamblea General, la asociación también entregó reconocimientos a funcionarios y representantes del sector por su participación en iniciativas relacionadas con la industria de los hidrocarburos.

Uno de los reconocimientos fue para Henry Acosta, subsecretario de Estado en el Despacho de Energía, por su participación en los procesos de diálogo con el sector y en los trabajos relacionados con la elaboración de la Ley de Hidrocarburos y la propuesta de creación de un Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. La organización también destacó la participación de Miguel Gámez, director de Hidrocarburos, en esas iniciativas.