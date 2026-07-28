Andrea Muñoz asume la presidencia 2026-2027 del Club Rotaract Valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras

El Club Rotaract Valle de Sula inició oficialmente una nueva etapa de liderazgo con la toma de posesión de Andrea Muñoz como presidenta para el periodo 2026-2027, durante una distinguida ceremonia celebrada en el salón Trujillo del Hotel Copantl, en San Pedro Sula. La velada reunió a miembros del movimiento rotario, invitados especiales, familiares y amigos, quienes acompañaron el acto protocolario que simbolizó el relevo de mando entre la presidenta saliente, Keila Alvarado, y la nueva directiva que encabezará las acciones del club durante el próximo año rotario.

En un ambiente de elegancia y compañerismo, Andrea Muñoz recibió oficialmente la responsabilidad de dirigir una organización reconocida por promover el liderazgo juvenil, el desarrollo profesional y el compromiso con el servicio comunitario, valores que distinguen a Rotaract a nivel mundial. Durante la ceremonia también fue presentada la nueva junta directiva que acompañará la gestión 2026-2027, integrada por Camila Muñoz como vicepresidenta, Astrid Bustillo en el cargo de tesorera, Graciela López como secretaria y María Fernanda Cubero, quien ejercerá como macero. El cambio de autoridades representa el inicio de una nueva agenda de trabajo orientada a fortalecer los proyectos sociales, impulsar el crecimiento de los socios y continuar desarrollando iniciativas que generen un impacto positivo en las comunidades de San Pedro Sula y sus alrededores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, se destacó la labor desempeñada por Keila Alvarado al frente del club durante el periodo anterior, reconociendo su compromiso con los principios de servicio, liderazgo y solidaridad que caracterizan a la organización. El Club Rotaract Valle de Sula forma parte de Rotary International y opera bajo el Distrito 4250, consolidándose como un espacio donde jóvenes profesionales y universitarios mayores de 18 años desarrollan habilidades de liderazgo mientras participan activamente en proyectos de beneficio social.