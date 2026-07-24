Tras el telón: Fraternidad Reyista comparte con el elenco de "Cosas de Mamá y Papá"

San Pedro Sula, Honduras

El Teatro José Francisco Saybe fue escenario de una velada donde el arte, la historia y la convivencia se encontraron en un mismo espacio. Los integrantes de la Fraternidad Reyista de Honduras asistieron a una función de la exitosa obra "Cosas de Mamá y Papá", una comedia que continúa conquistando al público sampedrano con cada presentación. Tras la caída del telón, la experiencia continuó con un encuentro especial entre los asistentes y el elenco de la obra del Círculo Teatral Sampedrano (CTS), quienes recibieron a los miembros de la fraternidad tras bambalinas para compartir detalles del montaje, la escenografía y el trabajo que se desarrolla detrás de cada función.

La actividad adquirió un significado especial al coincidir con el primer centenario de la fundación del Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, mientras que la obra del dramaturgo español Alfonso Paso también celebra cien años desde su nacimiento, un vínculo simbólico que dio un matiz aún más memorable a la jornada. El elenco, encabezado por Alba Luz Rogel, Abel Fonseca y Carlos Carbajal, junto a un grupo de jóvenes actores, compartió con los visitantes parte de su experiencia sobre el proceso creativo y el esfuerzo que implica llevar cada función al escenario. Bajo la dirección de los dramaturgos hondureños Eduardo Torres y Óscar Barahona, los asistentes conocieron cómo funciona el engranaje técnico que hace posible la puesta en escena, desde la escenografía y la iluminación hasta la coordinación detrás del escenario. Durante la visita, los artistas respondieron preguntas y conversaron con los integrantes de la Fraternidad Reyista en un ambiente de cercanía y camaradería, mostrando el compromiso y la pasión que caracteriza al equipo del Círculo Teatral Sampedrano. Los asistentes también destacaron el legado del recordado ingeniero José Francisco Saybe, considerado uno de los principales impulsores del teatro hondureño, cuyo nombre identifica al emblemático recinto cultural que continúa siendo referente de las artes escénicas en el país. La reunión permitió reconocer el trabajo de quienes hacen posible cada función, desde actores y directores hasta escenógrafos, tramoyistas, técnicos de sonido, iluminadores, carpinteros, personal de taquilla y voluntarios, cuyo esfuerzo conjunto mantiene viva la actividad teatral.