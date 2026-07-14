Zorzales de Sula y Academia de Artes Oviedo llevan el folclore hondureño a Francia

Francia

El talento hondureño cruzó nuevamente el Atlántico para conquistar escenarios europeos. La música y la danza catracha se convirtieron en protagonistas durante el Festival Infantil Internacional en Francia, donde jóvenes artistas mostraron la riqueza y el colorido del folclore nacional. Zorzales de Sula y la Academia de Artes Oviedo representaron a Honduras en este encuentro cultural, compartiendo escenario con delegaciones procedentes de India, España, Francia y País Vasco. La participación catracha recibió los aplausos de espectadores y artistas internacionales.

Las presentaciones estuvieron marcadas por la identidad hondureña, con interpretaciones musicales y coreografías que permitieron al público acercarse a las tradiciones del país. El intercambio entre las distintas delegaciones también convirtió al festival en un espacio para conocer expresiones culturales provenientes de diferentes regiones del mundo. La Academia de Artes Oviedo participa bajo la dirección de los maestros Dubis Oviedo, Joel Oviedo y Josué Oviedo, mientras Zorzales de Sula es dirigido por Erik Martínez y Katty Paz. Ambas instituciones han unido la música y la danza para proyectar el folclore hondureño fuera de las fronteras nacionales. Su trabajo conjunto comenzó a tomar dimensión internacional en 2025, cuando desarrollaron una gira infantil por Italia. Un año después, los jóvenes artistas suman Francia a su recorrido y continúan ampliando su presencia en festivales culturales europeos.

La preparación artística, disciplina y puesta en escena de las delegaciones hondureñas han llamado la atención de organizadores internacionales. De acuerdo con las instituciones, cada vez reciben mayor interés para participar en encuentros que reúnen a agrupaciones culturales de distintos países. Más allá de las presentaciones, la gira también representa una experiencia formativa para los niños y jóvenes. Compartir con artistas de otras nacionalidades les permite descubrir nuevas expresiones, fortalecer sus capacidades y comprender el arte como un puente entre culturas. La Academia de Artes Oviedo ha centrado parte de su labor en la formación musical de nuevas generaciones, combinando el aprendizaje técnico con valores como la disciplina, el respeto y el trabajo colectivo. Esta visión se complementa con la experiencia de Zorzales de Sula en la promoción y difusión de la danza folclórica hondureña.