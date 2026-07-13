Claudia Canahuati correrá 50 kilómetros en apoyo a la fundación Mil Escuelas

San Pedro Sula.

El próximo jueves 16 de julio, la representante de Miss Universe San Pedro Sula, Claudia Canahuati, llevará a cabo un reto deportivo de 50 kilómetros con un propósito solidario: apoyar la misión de "One Thousand Schools", iniciativa liderada por Shin Fujiyama que busca construir mil escuelas para transformar la educación en Honduras. El recorrido iniciará en Vía Soleada, El Progreso, y finalizará en el Centro Educativo Junior Yaudet Burbara, donde se realizará la entrega del donativo recaudado como parte de esta iniciativa. Como parte del recorrido, al llegar al kilómetro 40, en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, todas las personas que deseen sumarse están cordialmente invitadas a correr los últimos kilómetros junto a Claudia y acompañarla hasta la meta, demostrando que cuando una comunidad se une, puede generar un impacto positivo. Este reto representa mucho más que una prueba física. Es una oportunidad para demostrar que el deporte puede convertirse en una herramienta para inspirar, unir personas y apoyar causas que cambian vidas.

“Quiero que estos 50 kilómetros sean un recordatorio de que cada paso puede tener un propósito. Correr es algo que amo, y hoy tengo la oportunidad de hacerlo para contribuir a que más niños tengan acceso a una mejor educación”, expresó Claudia Canahuati. La invitación está abierta a toda la comunidad, corredores, familias y personas que deseen acompañar el recorrido final o apoyar esta causa. Cada muestra de apoyo acerca un paso más al sueño de construir más escuelas para Honduras. - Fecha: Jueves 16 de julio de 2026 ​​​​​​- Salida: Vía Soleada, El Progreso - Punto de encuentro para quienes deseen unirse: Kilómetro 40 – Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula - Meta: Centro Educativo Junior Yaudet Burbara.

El propósito de una reina atlética

Más allá de la competencia en el Miss Honduras Universo, Claudia considera que esta oportunidad puede convertirse en una herramienta para generar un impacto positivo en la sociedad. Desde hace un año forma parte de "1,000 Schools", la iniciativa liderada por Shin Fujiyama que busca construir mil escuelas para ampliar el acceso a la educación en Honduras. Claudia ha participado en varias carreras para incentivar a la población a participar en este proyecto social y así contribuir con un legado que prevalezca en el tiempo. “Quiero utilizar esta plataforma para darle mayor visibilidad a un proyecto que está cambiando Honduras. Admiro profundamente a Shin Fujiyama porque ha convertido su pasión y su talento en una herramienta para transformar vidas, y eso también me inspira a servir desde donde esté”, afirmó a LA PRENSA en una reciente entrevista.

Su pasión por el deporte comenzó gracias a la invitación de un grupo de corredores. Desde entonces, el running dejó de ser un pasatiempo para convertirse en un estilo de vida que hoy también comparte con sus seguidores en redes sociales.

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