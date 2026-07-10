Rinden homenaje al legado inmortal de Moisés Canelo

San Pedro Sula.

La noche del 9 de julio, el auditorio del Centro Cultural Infantil (CCI), ahora nombrado en honor al artista Moisés Canelo, dejó de ser únicamente un escenario para convertirse en un refugio de recuerdos, gratitud y música.

Cada butaca ocupada representaba a una persona dispuesta a celebrar la historia de vida y el inmenso legado de Moisés Canelo, una de las voces más emblemáticas que ha nacido en Honduras. Más que un concierto, fue un reencuentro con la memoria de un artista cuya obra continúa emocionando generaciones enteras.

El homenaje comenzó con la proyección de un video biográfico que recorrió los momentos más importantes de la vida del cantante, quien habría estado de cumpleaños esa misma fecha, 9 de julio. Entre imágenes de su trayectoria, entrevistas y presentaciones memorables, el público revivió la historia de un hombre que hizo de la música un puente hacia la identidad nacional.

El silencio respetuoso que llenó la sala dio paso a los primeros aplausos de la noche, confirmando que, aunque físicamente ya no está, Moisés Canelo sigue ocupando un lugar privilegiado en el corazón de los hondureños.

En representación de su esposa, Jemima de Canelas, de su familia y del Centro Cultural Infantil, se compartió un mensaje de profundo agradecimiento dirigido a todos los asistentes.

"Les agradecemos profundamente por acompañarnos en esta emotiva velada llena de música, recuerdos y amor por nuestra cultura. Su presencia hace posible que las nuevas generaciones conozcan, valoren y mantengan viva la obra de quien fue una de las voces más grandes de Honduras".

"Gracias por compartir este homenaje y por contribuir a que su música, su ejemplo y su legado continúen inspirando los corazones de nuestros niños y de nuestro pueblo. Su voz vive en nuestras canciones, en nuestra historia y en nuestros corazones".