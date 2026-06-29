Belleza, elegancia y sueños: presentan a las aspirantes del Miss Honduras Universo 2026

En una cálida noche, llena de estrellas, glamour y exclusividad, el hotel Aloft de San Pedro Sula se convirtió en el escenario donde comenzaron a escribirse los primeros capítulos de un sueño que, para 20 mujeres hondureñas, representa mucho más que una corona. El inicio del Miss Honduras Universo 2026 fue presentado oficialmente, dando a conocer los rostros de las nuevas aspirantes que lucharán por conquistar el primer lugar y escribir una nueva historia de belleza con propósito. Aunque, por motivos de fuerza mayor, dos de las aspirantes no pudieron asistir, la emoción no perdió intensidad. Cada mirada, cada paso y cada sonrisa fueron destellos de una ilusión compartida que iluminó el inicio oficial de la competencia. El escenario se iluminó con una pasarela individual de atuendos casuales patrocinados por Fancy Boutique, demostrando que la elegancia también puede encontrarse en la sencillez. Las candidatas desfilaron con seguridad y autenticidad, reflejando distintas personalidades sobre la pasarela. Como broche de oro, apareció la propietaria de la boutique y reconocida modelo Camila Davadí, acompañada por la actual Miss Honduras Universo, Alejandra Fuentes, protagonizando un momento que simbolizó el encuentro entre la experiencia y los nuevos sueños.

Al finalizar la primera aparición de las chicas, Brayan Espinoza, director de Carimaxx ofreció las palabras de bienvenida y expresó su satisfacción por continuar el legado construido durante años por don Carlos Rivera, quien también estuvo presente en el evento. Por su parte, Alejandra Fuentes compartió un emotivo mensaje en el que invitó a las nuevas candidatas a disfrutar cada etapa, trabajar con disciplina y recordar que la verdadera belleza nace del propósito y la autenticidad. Posteriormente, la magia y la sensualidad se apoderó del ambiente cuando las aspirantes hicieron su segunda presentación individual luciendo deslumbrantes vestidos de gala con distintos estilos, lentejuelas y escotes, teniendo en común el color negro. La pasarela fue más que una caminata elegante, fue un recorrido hacia nuevas expectativas mientras cada hermosa candidata revelaba una versión más sofisticada de sí misma frente a los invitados. Uno de los instantes más emotivos de la velada llegó con la imposición oficial de bandas, realizada por Alejandra Fuentes. Más que un accesorio, cada banda representó el peso del compromiso, el orgullo de un municipio o departamento y la promesa de portar con dignidad el nombre de su tierra durante toda la competencia. Con las bandas ya sobre sus hombros, las jóvenes realizaron una tercera pasarela que marcó oficialmente el comienzo de su recorrido hacia la corona nacional. Como aves emprendiendo su primer gran vuelo, caminaron con la convicción de quienes entienden que cada paso las acerca a un destino capaz de transformar sus vidas para siempre.

Profesionales de todo el país

La edición 2026 reúne a mujeres que representan la diversidad del talento hondureño. Varias de ellas residen actualmente fuera del país, pero mantienen intacto su amor por Honduras. Todas son profesionales en distintas áreas, algunas con amplia experiencia en el modelaje y los certámenes de belleza, mientras otras debutan en este universo con la frescura, la disciplina y el entusiasmo de demostrar que la actitud también construye reinas. Desde esta primera presentación comenzaron a perfilarse algunos de los nombres que más expectativa generan entre los seguidores del certamen.

