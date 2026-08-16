Edrick Menjívar y el peor error en su carrera: Insólito gol en el Olimpia - Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

Apenas habían transcurrido tres minutos desde el pitazo inicial cuando el guardameta del conjunto olimpista protagonizó uno de los errores más llamativos que se le recuerden durante su exitosa carrera.

El portero Edrick Menjívar cometió un terrible error en el inicio del clásico del fútbol hondureño entre Olimpia y Motagua, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La jugada comenzó cuando el lateral izquierdo de Motagua, Clever Portillo, ganó la línea de fondo y sacó un centro al área. El envío tomó completamente por sorpresa a Menjívar, quien se encontraba mal ubicado y no pudo reaccionar a tiempo ante la trayectoria del balón.

De manera increíble, la pelota terminó en el fondo de las redes ante la mirada del propio guardameta, provocando la euforia de los jugadores y aficionados de Motagua, que celebraron el inesperado tanto desde los primeros minutos del clásico.

Menjívar no pudo contener el esférico y quedó señalado en una acción que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados.

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Cabe recordar que el guardameta de Olimpia también fue noticia durante la semana, luego de que trascendiera un fuerte interés del Saprissa de Costa Rica, club que estaría siguiendo sus pasos de cara a la próxima temporada.