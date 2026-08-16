Video del momento en que sicario se acerca y dispara a abogada en un bar

Pacasmayo, Perú

Un video captó el momento en que un sicario se acercó hasta la abogada Helenn Giuliana Silva Padilla, dentro de un restaurante-bar de Pacasmayo, Perú, y le disparó una vez en la cabeza. El ataque fue directo y la mujer murió en el lugar. En las imágenes se observa a Silva Padilla dentro del establecimiento cuando el sicario se aproxima hasta donde se encuentra. El atacante lleva un arma de fuego y se dirige directamente hacia la víctima.

Luego, el sicario saca el arma, apunta a la cabeza de la abogada y dispara a corta distancia. Tras recibir el impacto, Silva Padilla cae al suelo y queda inmóvil. El agresor abandona rápidamente el lugar después de cometer el ataque. Las imágenes forman parte de los elementos que podrían ser analizados por las autoridades para intentar esclarecer el asesinato. El crimen ocurrió en el centro poblado San Martín de Porres, distrito de San José, provincia de Pacasmayo. El hecho causó consternación entre los pobladores y activó las investigaciones para identificar al responsable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse