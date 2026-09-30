Christa Pike sobrevive a dos dosis letales y sus abogados intentan frenar su ejecución

Tennessee, Estados Unidos. Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en 200 años, sobrevivió a las dos primeras dosis de la inyección letal que le fueron administradas durante su ejecución, según informó uno de sus abogados, mientras su equipo legal trataba de detener el procedimiento mediante una moción de emergencia. Los abogados de Christa Pike presentaron una moción de emergencia para frenar la ejecución después de este intento fallido. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer.

Los testigos, entre ellos periodistas de distintos medios estadounidenses, describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto. Pike permaneció despierta, habló y cantó con su guía espiritual después de comenzar la administración del fármaco y, tras la primera dosis, continuó moviéndose y respirando de forma audible. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y, si es necesario, una segunda tanda. Los testigos indicaron que, tras ambas administraciones, Pike continuó respirando y emitiendo sonidos, incluidos fuertes ronquidos, además de realizar movimientos de cabeza y cuello.

Sobrevivido a dos tandas de pentobarbital