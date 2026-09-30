  1. Inicio
  2. · Mundo

Christa Pike sobrevive a dos dosis letales y sus abogados intentan frenar su ejecución

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal durante su ejecución en Tennessee, mientras sus abogados intentaban detener el procedimiento con una moción de emergencia

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 20:57 -
  • Agencia EFE
Christa Pike sobrevive a dos dosis letales y sus abogados intentan frenar su ejecución

Christa Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer en 1995.

Tennessee, Estados Unidos. Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en 200 años, sobrevivió a las dos primeras dosis de la inyección letal que le fueron administradas durante su ejecución, según informó uno de sus abogados, mientras su equipo legal trataba de detener el procedimiento mediante una moción de emergencia.

Los abogados de Christa Pike presentaron una moción de emergencia para frenar la ejecución después de este intento fallido.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer.

Christa Pike rompe el silencio en una carta antes de enfrentar la pena de muerte

Los testigos, entre ellos periodistas de distintos medios estadounidenses, describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto.

Pike permaneció despierta, habló y cantó con su guía espiritual después de comenzar la administración del fármaco y, tras la primera dosis, continuó moviéndose y respirando de forma audible.

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y, si es necesario, una segunda tanda.

Los testigos indicaron que, tras ambas administraciones, Pike continuó respirando y emitiendo sonidos, incluidos fuertes ronquidos, además de realizar movimientos de cabeza y cuello.

Sobrevivido a dos tandas de pentobarbital

La ejecución se retomó hoy después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones.

El caso queda en una situación extraordinaria después de que Pike haya sobrevivido a las dos tandas de pentobarbital, ya que sus abogados sostienen que el protocolo estatal no contempla qué ocurre en esa circunstancia.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, cometido en 1995, de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en Knoxville.

Pike tenía 19 años cuando la mató junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien recibió una condena de cadena perpetua al ser menor de edad en el momento del crimen.

Pike lleva en el corredor de la muerte de Tennessee desde marzo de 1996. EFE

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias