Christa Pike rompe el silencio en una carta antes de enfrentar la pena de muerte

Tennessee, Estados Unidis. Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, dijo que está en paz ante su ejecución, aunque se siente "nerviosa" por cómo será el proceso. Pike escribió una carta que fue compartida el lunes 28 de septiembre en NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, en la que expresó cómo se siente ante la posibilidad de morir. La carta fue escrita antes de que el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, rechazara su última solicitud de clemencia.

En el escrito, Pike aseguró que "me den o no la clemencia, me siento en paz". "No tengo miedo de morir", afirmó la mujer, que lleva tres décadas en el corredor de la muerte. "Solamente me siento nerviosa sobre el proceso", agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La ejecución de Pike estaba prevista para el 30 de septiembre. De haberse llevado a cabo, habría sido la primera ejecución de una mujer en Tennessee en más de 200 años, según registros históricos. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución aproximadamente una hora antes de la hora programada. Pike tiene actualmente 50 años. Cuando fue condenada, en 1996, era la persona más joven de Estados Unidos en recibir una sentencia de muerte, de acuerdo con datos del Gobierno de Tennessee. Debido a lo poco frecuente de este tipo de ejecuciones, las autoridades penitenciarias de Tennessee han aceptado algunas de las solicitudes de Pike. Entre ellas, que únicamente mujeres guardias la escolten hasta la instalación de máxima seguridad, 24 horas antes de la ejecución, y que también sean mujeres las encargadas de supervisarla durante ese periodo.

El caso contra Pike se remonta a 1995, cuando fue acusada de participar en el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años. El crimen recibió amplia atención mediática debido a que los investigadores señalaron que pudo estar relacionado con el ocultismo. En el pecho de Slemmer fue tallado un pentagrama. El asesinato habría sido cometido junto con Tadaryl Shipp, entonces pareja de Pike. Según ella, Shipp fue quien talló el pentagrama. Él fue condenado a una institución penitenciaria juvenil, con posibilidad de obtener la libertad condicional, mientras que Pike recibió una sentencia de muerte.

Los abogados de Pike presentaron una solicitud de última hora ante la Corte Suprema para aplazar la ejecución. En el recurso argumentaron que la mujer sufrió violencia sexual desde una edad temprana y que, cuando ocurrió el homicidio, padecía trastorno bipolar y trastorno obsesivo-compulsivo, condiciones que no habían sido diagnosticadas. Hace tres años, Bethany Brand, psicóloga especializada en trauma, evaluó si esos trastornos pudieron contribuir al crimen. Brand entrevistó a Pike y examinó su historial médico, que incluía denuncias de abusos sexuales durante su infancia por parte de varias parejas de su madre. También revisó el reporte de Pike a la policía sobre una violación que, según ella, sufrió un año antes del asesinato, cuando caminaba hacia un supermercado a plena luz del día. Nadie fue arrestado por ese caso. Brand afirmó que el nivel de trauma que Pike había experimentado al momento del crimen "es casi imposible de comprender porque es muy severo".



Traducción al español de la carta de Christa Pike