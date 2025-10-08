Christa Pike, la protagonista de un horroroso caso motivado por los celos

Christa Gail Pike será ejecutada en el estado de Tennessee a los 50 años tras comprobarse su participación en un horroroso caso que derivó en la muerte de Colleen Slemmer. Las investigaciones señalan que a Pike la motivaron los excesivos celos con su novio Tadaryl Shipp.
La tragedia comenzó en 1995 cuando Christa Gail Pike, su novio Tadaryl Shipp y una amiga llamada Shadolla Peterson engañaron a su compañera Colleen Slemmer para asesinarla. El caso incluyó prácticas de ocultismo y reveló problemas de salud mental de los asesinos.
Uno de los hallazgos más estremecedores según las autoridades estadounidenses es que los tres jóvenes le grabaron un pentagrama en el pecho a Colleen Slemmer tras darle un golpe mortal en la cabeza.
Y en un acto aún más retorcido, Christa Gail Pike se llevó un fragmento del cráneo de su compañera Colleen Slemmer como “recuerdo” que mostró a otros alumnos.
El caso se remonta a marzo de 1996, cuando días después del crimen los 3 fueron detenidos.
Shipp, nacido en Memphis, Estados Unidos, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2028.
Shadolla Peterson, por su parte, recibió una condena con libertad condicional por haber estado menos implicada en el crimen y colaborar como informante.
Para Christa Gail Pike la historia tuvo otro giro. Días después de su condena a muerte por asesinato y conspiración, se confirmó su historial de vida marcado por la poca estabilidad en su infancia, el abuso y la negligencia de sus padres. También fue diagnosticada con bipolaridad y estrés postraumático.
Otro de los hallazgos de las autoridades sobre los móviles del crimen se centró en los excesivos celos que Christa sentía por su novio Tadaryl Shipp.
Los investigadores aseguraron que ella creía que su compañera intentaba seducir a Shipp y por eso empezó a hostigarla. Con la supuesta intención de hacer las paces, la adolescente de 18 años invitó a Colleen a una zona de bosques, alejadas del campus universitario y la invitó a fumar marihuana.
El plan macabro era burlarse de la víctima y luego golpearla y provocarle cortes en el cuerpo con un arma blanca. Se comprobó que le hirieron la garganta con un cúter y además le dibujaron un pentagrama musical en el pecho.
La herida letal fue en la cabeza de Colleen y fue con una piedra. Partes oficiales indican que esto le provocó una fractura, y luego la asesina conservó un pedazo del cráneo y se lo exhibió a otros compañeros.
Los investigadores hallaron el pedazo de cráneo en el bolsillo de Christa Gail Pike y la sorpresa fue mayor cuando realizaron un allanamiento en la casa de su novio, pues ahí encontraron una copia de la "Biblia satánica" (una colección de ensayos y rituales publicados por Anton LaVey).
Aunque Pike reconoció la autoría de las torturas y el asesinato, confesó que solo habían querido "asustarla", pero todo se salió de control. Ahora enfrenta la pena de muerte.