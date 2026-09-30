Sicarios en motocicleta matan a reconocido tiktoker en Olanchito

Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala la mañana de este miércoles en el desvío de la comunidad de La Sabana de San Carlos, en el municipio de Olanchito, Yoro.
La víctima fue identificada de manera preliminar como Cristian Alexander Blanco, originario de Olanchito, según información conocida en el lugar del crimen.
De acuerdo con los datos preliminares, Blanco se desplazaba en su vehículo por el sector cuando habría sido seguido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
Los individuos presuntamente le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.
El cuerpo de la víctima quedó en la zona del ataque, mientras vecinos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
Blanco era conocido en Olanchito por haber formado parte, tiempo atrás, de los denominados TikTokers Oficiales de Olanchito.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar con las primeras diligencias.
Los agentes se encuentran recabando información y posibles evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el ataque.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad o captura de los responsables del crimen ni sobre el posible motivo del ataque.
Las autoridades iniciarán con las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar quiénes estuvieron detrás de la muerte violenta de Cristian Alexander Blanco.