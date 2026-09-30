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¿Por qué sube tanto el diésel? Estas 10 claves lo explican

El precio del diésel sigue bajo presión por una combinación de factores internacionales y locales. Estas 10 claves ayudan a entender qué está detrás de su encarecimiento en Honduras y el mundo

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 11:08 -
  • Reynaldo Yanes
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Hay menos diésel disponible en el mercado internacional: La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) reportó el 18 de septiembre de 2026 que la oferta mundial de destilados (grupo en el que está el diésel) se ha estrechado por una menor actividad de refinación en Rusia, China y Medio Oriente.

 Fotos: LA PRENSA/Agencias
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Las interrupciones en Medio Oriente golpearon especialmente al diésel: Durante 2026 hubo alteraciones en los flujos internacionales de petróleo y derivados a través del estrecho de Ormuz. La EIA señala que las disrupciones redujeron el acceso a crudo y productos refinados y provocaron que compradores buscaran suministros alternativos.
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La Secretaría de Energía de Honduras también identificó las tensiones geopolíticas en Medio Oriente como una de las variables que afectan los precios nacionales.
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El diésel se ha encarecido más que otros derivados: No basta con observar el precio del barril de petróleo. En 2026, según la EIA, los precios de los destilados registraron aumentos particularmente fuertes debido a problemas de oferta y elevada demanda.
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Esto explica por qué el diésel puede subir incluso más que la gasolina en determinados períodos.

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Los márgenes de refinación del diésel están excepcionalmente altos: La diferencia entre lo que cuesta el petróleo crudo y lo que vale el diésel ya refinado se conoce como “crack spread”.
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La EIA estima que entre agosto y noviembre de 2026 estos márgenes del diésel en Estados Unidos superarían los $2 por galón, reflejo de la escasez relativa del producto refinado. Ese costo termina trasladándose al mercado internacional.

 Jessica Figueroa
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Los inventarios estadounidenses están bajos: Estados Unidos es una referencia fundamental para el mercado regional. Al 11 de septiembre los inventarios estadounidenses de destilados estaban 15.8 millones de barriles, o 13%, por debajo del promedio estacional de los cinco años anteriores.
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La EIA señala directamente que los bajos inventarios presionan al alza los márgenes de refinación y los precios del diésel.
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Estados Unidos está exportando más destilados: La reducción de oferta procedente de Rusia, China y Medio Oriente ha aumentado la demanda internacional de combustible estadounidense.

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Desde febrero de 2026, las exportaciones netas estadounidenses de destilados se han mantenido cerca o por encima del máximo de los cinco años anteriores. Eso deja menos producto en inventarios y contribuye a sostener precios altos
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Honduras importa los combustibles que consume: Este punto es clave para explicar el impacto local. La propia Secretaría de Energía describe a Honduras como una economía dependiente de las importaciones de derivados del petróleo, de modo que los aumentos internacionales llegan al país como inflación importada.
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Honduras no puede aislarse del comportamiento externo del diésel.
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El precio hondureño se calcula mediante una paridad de importación: La Secretaría de Energía utiliza el Sistema de Precios de Paridad de Importación (SPPI) para establecer semanalmente los precios máximos de los combustibles.

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El mecanismo incorpora la referencia internacional y otros costos de introducir y comercializar el producto en Honduras. Por eso, las variaciones externas terminan trasladándose periódicamente al precio nacional.
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El tipo de cambio también pesa: el combustible se compra en dólares: Los hidrocarburos importados se pagan en dólares, mientras el consumidor hondureño paga en lempiras. La SEN calcula incluso una “tasa de cambio operativa” semanal dentro de la estructura de precios.
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Por tanto, cuando se necesitan más lempiras para comprar un dólar, un mismo precio internacional expresado en dólares cuesta más en moneda nacional. El BCH publica diariamente el Tipo de Cambio de Referencia.

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Impuestos, transporte, almacenamiento y márgenes completan el precio final: El precio internacional no equivale al precio de bomba. El sistema hondureño reconoce componentes de la cadena como importación, comercialización mayorista, transporte terrestre y margen detallista; además existe el Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV).
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La carga de este impuesto fue reducida desde 2022 en alrededor de L10.13 por galón para los principales combustibles, pero continúa formando parte de la estructura tributaria.
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