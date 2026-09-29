Policía investiga tres hipótesis sobre ataque contra abogado en San Pedro Sula

Autoridades policiales informaron ayer que manejan tres líneas de investigación en torno al ataque armado donde resultó herido un abogado la tarde del sábado en una gasolinera del sector Palenque de esta ciudad.
La víctima es Edwin Salguero, de 44 años, quien recibió un balazo en su pierna a manos de dos individuos que lo interceptaron cuando se dirigía a abordar su vehículo.
El comisionado Enrique Lanza, jefe policial en el valle de Sula, indicó que una de las hipótesis tiene relación con un asalto.
La teoría surge debido a que los atacantes de Salguero, quienes se conducían en motocicletas, lo despojaron de más de 200,000 lempiras que acababa de retirar de dos agencias bancarias.
Según las indagaciones del caso, los individuos le dieron seguimiento al abogado, quien se conducía en un carro pickup color rojo junto a su madre, desde que visitó los bancos, y habrían aprovechado que realizaba compras en la gasolinera para asaltarlo.
La Policía dijo que investiga si la banda de El Mudo estaría detrás del ataque contra el profesional del derecho.
El comisionado Lanza dijo que, producto de las diligencias policiales, han surgido dos posibles móviles más.
Aunque no entró en mucho detalle, dijo que “de manera general puedo decir que, además del robo, hay otra fuerte que tiene que ver con un hecho que sucedió en Choloma. Hay una tercera, pero no puedo entrar en detalles”.
En relación al caso de Choloma mencionado por Lanza, fuentes ligadas a la investigación indicaron que tiene que ver con una joven que fue hallada sin vida en un apartamento en ese municipio en junio pasado y que, se presume, habría sido pareja sentimental del abogado.
Según la fuente, la teoría tomó relevancia, ya que en redes sociales se ha mencionado un posible vínculo del abogado con el caso de la joven, cuya muerte se catalogó como indeterminada.
“En la investigación no se puede descartar nada y también a esta información se le da seguimiento, pero hasta que no se evalúe y corrobore, no podemos decir que sea verídica y mucho menos que tenga algo que ver con el ataque del joven”, dijo.
Edwin Salguero fue atacado por dos sujetos que lo despojaron de más de 200,000 lempiras. La Policía investiga si la banda de El Mudo estaría involucrada.