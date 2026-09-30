Con bombas achicadoras intentan sacar ferry que encalló en muelle de La Ceiba

Las labores tienen como objetivo reducir el nivel de agua acumulada dentro del yate y permitir que los equipos de emergencia puedan continuar con las maniobras para desencallar y sacar la embarcación del lugar donde quedó atrapada.

La Ceiba, Honduras. Con el apoyo de bombas achicadoras, personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y de otras instituciones trabaja este miércoles para retirar el agua que se filtró en la embarcación Tropical Wave, de la empresa Galaxy Wave, que encalló la tarde del martes en la bocana del muelle de cabotaje de La Ceiba.

A pesar del percance, todos los pasajeros fueron evacuados de manera segura y no se reportaron personas lesionadas. Los equipos de socorro también lograron sacar el equipaje de los ocupantes.

El incidente ocurrió cuando la embarcación regresaba de la isla de Roatán e intentaba ingresar al muelle de cabotaje de La Ceiba. El yate quedó encallado en la zona de la bocana, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia.

"Gracias a la oportuna intervención se pudo sacar a los pasajeros sin problemas y también su equipaje", explicó el teniente de fragata Rosales, del Primer Batallón de Infantería Marina.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las primeras indagaciones apuntan a que el Tropical Wave habría quedado atrapado en un banco de arena cuando intentaba ingresar al muelle. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó el percance.

Jean Rosa, gerente del puerto de La Ceiba, explicó que durante un sondeo realizado en el sector se estableció una profundidad de aproximadamente 11 pies, mientras que el yate tiene un calado de cinco pies.

"Estamos investigando qué pasó porque, al parecer, la profundidad donde encalló es de 11 pies según el sondeo que hicimos, y el yate tiene un calado de 5 pies. Pero es prematuro decir qué pasó, estamos investigando", señaló Rosa.

Por su parte, el teniente Rosales indicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del incidente y mencionó que podría tratarse de un error humano, aunque aclaró que será la investigación la que determine lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, personal de Copeco y de otras instituciones continúa trabajando en la zona con equipos de achique y realizando las maniobras necesarias para retirar la embarcación.

Las autoridades mantienen las labores de atención en el muelle con el objetivo de controlar la situación y evitar mayores incidentes durante el proceso para sacar el yate del área donde quedó encallado.