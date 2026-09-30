Misa de cuerpo presente y emotivo adiós a monseñor Teodoro Gómez en Madrid

Madrid, España. Entre muestras de profunda devoción, dolor y fe, la comunidad católica hondureña radicada en España se reunió para rendir este miércoles un emotivo tributo a monseñor Teodoro Gómez, en una conmovedora misa de cuerpo presente celebrada en la capital española.

El solemne acto tuvo lugar este miércoles 30 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Tanatorio San Isidro de Madrid, espacio donde se instaló el velatorio para que familiares, allegados y feligreses pudieran darle el último adiós a quien en vida sirvió incansablemente a la Iglesia católica.

La ceremonia religiosa fue presidida por el arzobispo monseñor Vicente Nácher, quien dedicó palabras de consuelo a los presentes y resaltó la dedicada labor pastoral, el espíritu de servicio y el legado espiritual que dejó el obispo hondureño a lo largo de sus años de ministerio.