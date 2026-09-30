Misa de cuerpo presente y emotivo adiós a monseñor Teodoro Gómez en Madrid

Madrid, España. Entre muestras de profunda devoción, dolor y fe, la comunidad católica hondureña radicada en España se reunió para rendir este miércoles un emotivo tributo a monseñor Teodoro Gómez, en una conmovedora misa de cuerpo presente celebrada en la capital española.
El solemne acto tuvo lugar este miércoles 30 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Tanatorio San Isidro de Madrid, espacio donde se instaló el velatorio para que familiares, allegados y feligreses pudieran darle el último adiós a quien en vida sirvió incansablemente a la Iglesia católica.
La ceremonia religiosa fue presidida por el arzobispo monseñor Vicente Nácher, quien dedicó palabras de consuelo a los presentes y resaltó la dedicada labor pastoral, el espíritu de servicio y el legado espiritual que dejó el obispo hondureño a lo largo de sus años de ministerio.
El acto contó con la participación de sacerdotes y presbíteros hondureños residentes en España, superiores de los Padres Vicentinos y una delegación diplomática acreditada en la nación europea, quienes acompañaron a los familiares en este momento de duelo.
Varios fieles católicos hondureños acudieron con devoción al velatorio para unirse en oración por el eterno descanso de monseñor Gómez, acompañando las honras fúnebres a miles de kilómetros de su patria y reafirmando el cariño de la feligresía de su país.
Tras el cierre de las honras fúnebres en suelo español, se espera que en las próximas horas se completen los trámites correspondientes para la repatriación de sus restos mortales a Honduras, donde se realizarán los homenajes póstumos finales y su cristiana sepultura.
Monseñor Teodoro Gómez nació en El Banquito, Choluteca, el 7 de mayo de 1963. Fue nombrado obispo de Choluteca por el papa Francisco en enero de 2023, tras desempeñarse como obispo auxiliar de Tegucigalpa.
Gómez ocupaba la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal de Honduras, de acuerdo con la estructura vigente de la institución.