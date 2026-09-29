Cuerpo de monseñor Teodoro Gómez será repatriado a Honduras tras muerte en Madrid

Madrid, Honduras

Debido a que su muerte ocurrió de manera repentina, las autoridades españolas realizan el procedimiento forense establecido para determinar las circunstancias del deceso. Como parte de este proceso se practicará una autopsia al religioso.

El cuerpo de monseñor Teodoro Gómez , obispo de Choluteca, será trasladado a Honduras luego de su fallecimiento en Madrid, España, donde permanece bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Una vez que los restos lleguen a Honduras, la Iglesia Católica tiene previsto realizar las actividades correspondientes para su despedida, entre ellas el velatorio, las exequias y posteriormente su sepultura.

Los trámites para la repatriación son coordinados por la Embajada de Honduras en Madrid y la Sección Consular, en conjunto con las autoridades españolas, con el propósito de completar los requisitos necesarios y facilitar el traslado del cuerpo al territorio hondureño.

De acuerdo con la información recopilada, el religioso falleció a los 63 años de edad, al llegar a Madrid, España, antes de realizar los trámites migratorios correspondientes para continuar su viaje hacia Italia.

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La noticia fue recibida con profundo pesar por miembros de la comunidad católica hondureña, quienes elevaron oraciones por el eterno descanso del obispo y expresaron sus condolencias a la Diócesis de Choluteca.

A través de un comunicado, la Iglesia Inmaculada Concepción de María también lamentó la partida de monseñor Teodoro Gómez y destacó su entrega al servicio religioso y su cercanía con los fieles de la diócesis.

“Con profundo dolor y tristeza nos unimos en oración ante la partida de nuestro querido Monseñor Teodoro Gómez, obispo de nuestra Diócesis de Choluteca”.

Por su parte, el padre Ángel Portillo, párroco de la iglesia San Pablo, expresó su pesar por la muerte del obispo y pidió a los fieles mantener la oración por su descanso eterno y por sus familiares.

“La noticia de la muerte del obispo Teodoro Gómez es muy triste. El Señor lo ha llamado a su reino eterno y, como cristianos, debemos asumirlo y seguir orando por su eterno descanso y su familia”, manifestó el sacerdote.

Portillo recordó además que monseñor Gómez había emprendido el viaje con entusiasmo, pero su vida terminó antes de llegar a Roma, donde tenía previsto continuar su recorrido.

“Él salió a Roma con toda la ilusión, pero el final de su vida llegó antes de llegar al destino de su viaje. Para nosotros como sacerdotes es duro y se nos va joven, pero aceptando la voluntad de Dios”, agregó el párroco.