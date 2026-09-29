Salvador Nasralla e Iroshka Elvir niegan que Estados Unidos les cancelara sus visas

Tegucigalpa, Honduras. El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa, Iroshka Elvir, actual diputada, negaron las versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que Estados Unidos había cancelado sus visas. Las publicaciones comenzaron a circular luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara una revocación masiva de visas contra funcionarios, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La medida estadounidense, relacionada con señalamientos de corrupción y actos que, según las autoridades de ese país, socavan la democracia, generó un fuerte impacto mediático en la región y dio paso a especulaciones en Honduras, donde comenzaron a difundirse en redes sociales listados no verificados sobre supuestas cancelaciones de visas a políticos, exfuncionarios y figuras públicas, entre ellos Salvador Nasralla e Iroshka Elvir.

Ante la propagación de las publicaciones, Nasralla rechazó los señalamientos y se refirió a los criterios que, según su declaración, motivan este tipo de medidas de Estados Unidos. “Las visas se las quitan a los lavadores de dinero, a los narcos y a los que aparecen en la lista Engel”, publicó. Por su parte, Iroshka Elvir negó de manera categórica que su visa estadounidense haya sido suspendida. La diputada afirmó que no ha recibido ninguna notificación diplomática y aseguró que su documento de viaje continúa vigente: “Sigo teniendo la visa”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Revocan visados de altos funcionarios