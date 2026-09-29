Es falso que Tomás Zambrano propuso declarar “terroristas” a manifestantes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), una supuesta propuesta para declarar “terroristas” a las personas que participan en protestas.
Sin embargo, no hay evidencia pública que respalde esa afirmación. La revisión de declaraciones públicas y fuentes oficiales no permitió encontrar registros de que Zambrano haya propuesto declarar “terroristas” a los manifestantes.
“Tomás Zambrano propone declarar terrorist*s a las personas que hacen protestas”, dice literalmente la entrada de una publicación de Facebook que ha sido difundida desde el 29 de septiembre.
Zambrano declaró recientemente que la cantidad de organizaciones criminales catalogadas como terroristas podría aumentar, luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunciara, el 19 de septiembre, la designación de tres estructuras criminales bajo esa figura.
En paralelo, durante los últimos días han circulado convocatorias a manifestaciones en distintos puntos del país para expresar rechazo al incremento de los precios de los combustibles.
No obstante, Zambrano no vinculó sus declaraciones sobre las organizaciones criminales con estas convocatorias ni anunció medidas para declarar terroristas a las personas que participen en las protestas.
No hay registro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano” + “terroristas” + “protestas” no permitió localizar registros en medios de comunicación ni fuentes oficiales que respalden la supuesta propuesta.
Asimismo, una revisión de las declaraciones públicas difundidas el 27 de septiembre sobre la posibilidad de declarar terroristas a más organizaciones criminales no encontró referencias a sanciones o medidas contra las personas que participen en manifestaciones.
Además, una revisión de las cuentas oficiales de Tomás Zambrano en Facebook, X e Instagram tampoco arrojó resultados sobre la supuesta medida.
De igual manera, LA PRENSA Verifica revisó el sitio web y las redes sociales del Congreso Nacional (X, Facebook e Instagram), donde habitualmente se difunde información sobre iniciativas legislativas, mociones y proyectos de ley discutidos en las sesiones.
La búsqueda no arrojó ningún registro de una propuesta presentada por Tomás Zambrano, presidente del CN, con las características que se le atribuyen en la publicación.
En comunicación directa con LA PRENSA Verifica, el equipo de Tomás Zambrano negó que el diputado haya realizado esta propuesta.
“Es completamente falso que Tomás haya hecho esa declaración”, aclaró el equipo del congresista.
Por lo tanto, las búsquedas realizadas no encontraron evidencia que respalde la afirmación viral.