Esta imagen de avión “bombardeando” nubes para provocar lluvia fue creada con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra una aeronave disparando una especie de misiles entre las nubes. Según la publicación, se trataría de un “bombardeo” realizado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para provocar lluvias en Honduras. Sin embargo, la imagen presenta indicios de haber sido generada con inteligencia artificial (IA) y no constituye, por sí sola, evidencia de un supuesto operativo gubernamental para provocar lluvias. “YA INYECTARON LAS NUBES: La SAG informó que el plan de estimulación de lluvias comprende 20 vuelos en un periodo de tres meses, habiéndose realizado ya intervenciones en sectores de Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua, Yoro, El Paraíso, Valle y La Paz con resultados de lluvia significativos”, dice literalmente la entrada de Facebook que ha sido difundida desde el 28 de septiembre.

La siembra de nubes forma parte de las medidas que está ejecutando el Gobierno para enfrentar los efectos de la sequía en Honduras, especialmente en zonas del Corredor Seco y áreas vinculadas con fuentes de abastecimiento de agua. El procedimiento no crea nubes desde cero ni garantiza precipitaciones. Busca estimular formaciones nubosas existentes mediante la dispersión de yoduro de plata, siempre que se presenten las condiciones atmosféricas necesarias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La SAG contempla realizar al menos 20 vuelos durante los próximos tres meses. Según EL HERALDO, la intervención está a cargo de la empresa mexicana Startup Renaissance, a la cual se le pagará un estimado de 16 millones de lempiras.

Imagen de IA

Una búsqueda inversa con Google Lens, realizada con el objetivo de localizar una fotografía original o registros previos de la aeronave en esa escena, no permitió identificar una imagen de origen que confirmara que el contenido corresponde a una operación real de estimulación de lluvias en Honduras. La fotografía tampoco aparece en las galerías publicadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería en su sitio web sobre las operaciones de estimulación de nubes. LA PRENSA Verifica también analizó el contenido viral con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial. El análisis arrojó una probabilidad del 99.9% de que la imagen haya sido generada con IA.