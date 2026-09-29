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Tomás Zambrano no anunció multas ni cárcel por criticar al gobierno en redes sociales

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Una publicación en redes sociales atribuye al presidente del Congreso Nacional el anuncio de multas de hasta 33,000 lempiras o cárcel. No hay evidencia que respalde esa afirmación y su equipo de comunicación la desmintió

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 16:20 -
  • Esperanza Ochoa
Tomás Zambrano no anunció multas ni cárcel por criticar al gobierno en redes sociales

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (2026-2030).

 Imagen: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, el anuncio de una supuesta multa de hasta 33,000 lempiras o cárcel para quienes insulten al gobierno de Nasry Asfura en redes sociales.

Sin embargo, el contenido es falso. No hay evidencia de proyectos de ley, decretos o declaraciones públicas de Zambrano que respalden esa afirmación. Además, el presidente del Congreso Nacional desmintió la publicación.

“MULTA DE HASTA 33 MIL LEMPIRAS O CÁRCEL A AQUELLAS PERSONAS QUE INSULTEN AL ACTUAL GOBIERNO DE NASRY ASFURA EN LAS REDES SOCIALES”, es literalmente el presunto anuncio de Zambrano que ha sido difundido en TikTok desde el 14 de septiembre.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok, hecha el 29 de septiembre de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok, hecha el 29 de septiembre de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano”, “multa por insultar al gobierno”, “33,000 lempiras” y “redes sociales” no permitió localizar entrevistas, comunicados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación confiables que respalden la declaración atribuida al presidente del Congreso Nacional.

De igual manera, una revisión de las cuentas de Zambrano en Facebook, Instagram y X tampoco permitió localizar publicaciones, videos o comunicados en los que el presidente del Congreso Nacional anunciara una medida de ese tipo.

También se revisó el sitio web oficial del Congreso Nacional, donde no se localizaron proyectos de ley o mociones orientados a penalizar o imponer multas a usuarios por opiniones publicadas en internet.

Además, un miembro del equipo de comunicación del presidente del Congreso Nacional confirmó que Zambrano no ha hecho tal anuncio.

En conclusión, es falso que Tomás Zambrano haya anunciado multas de 33,000 lempiras para las personas que insulten al actual gobierno del presidente Nasry Asfura.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

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