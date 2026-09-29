Tomás Zambrano no anunció multas ni cárcel por criticar al gobierno en redes sociales

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, el anuncio de una supuesta multa de hasta 33,000 lempiras o cárcel para quienes insulten al gobierno de Nasry Asfura en redes sociales.
Sin embargo, el contenido es falso. No hay evidencia de proyectos de ley, decretos o declaraciones públicas de Zambrano que respalden esa afirmación. Además, el presidente del Congreso Nacional desmintió la publicación.
“MULTA DE HASTA 33 MIL LEMPIRAS O CÁRCEL A AQUELLAS PERSONAS QUE INSULTEN AL ACTUAL GOBIERNO DE NASRY ASFURA EN LAS REDES SOCIALES”, es literalmente el presunto anuncio de Zambrano que ha sido difundido en TikTok desde el 14 de septiembre.
No hay registro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano”, “multa por insultar al gobierno”, “33,000 lempiras” y “redes sociales” no permitió localizar entrevistas, comunicados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación confiables que respalden la declaración atribuida al presidente del Congreso Nacional.
De igual manera, una revisión de las cuentas de Zambrano en Facebook, Instagram y X tampoco permitió localizar publicaciones, videos o comunicados en los que el presidente del Congreso Nacional anunciara una medida de ese tipo.
También se revisó el sitio web oficial del Congreso Nacional, donde no se localizaron proyectos de ley o mociones orientados a penalizar o imponer multas a usuarios por opiniones publicadas en internet.
Además, un miembro del equipo de comunicación del presidente del Congreso Nacional confirmó que Zambrano no ha hecho tal anuncio.
En conclusión, es falso que Tomás Zambrano haya anunciado multas de 33,000 lempiras para las personas que insulten al actual gobierno del presidente Nasry Asfura.