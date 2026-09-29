Tomás Zambrano no anunció multas ni cárcel por criticar al gobierno en redes sociales

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, el anuncio de una supuesta multa de hasta 33,000 lempiras o cárcel para quienes insulten al gobierno de Nasry Asfura en redes sociales.

Sin embargo, el contenido es falso. No hay evidencia de proyectos de ley, decretos o declaraciones públicas de Zambrano que respalden esa afirmación. Además, el presidente del Congreso Nacional desmintió la publicación.

“MULTA DE HASTA 33 MIL LEMPIRAS O CÁRCEL A AQUELLAS PERSONAS QUE INSULTEN AL ACTUAL GOBIERNO DE NASRY ASFURA EN LAS REDES SOCIALES”, es literalmente el presunto anuncio de Zambrano que ha sido difundido en TikTok desde el 14 de septiembre.