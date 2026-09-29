Periodista quiso opacar triunfo de Honduras y Yanuario Paz lo puso quieto

Tegucigalpa, Honduras.

El triunfo de la Selección de Honduras ante Jamaica sigue generando reacciones en la prensa centroamericana. La histórica victoria de la H en Kingston provocó un intenso debate en el programa “Cuadro titular” de FOX, donde se produjo un picante cruce entre los panelistas. El periodista hondureño Yanuario Paz salió en defensa del rendimiento de la Bicolor y respondió a los cuestionamientos del comunicador salvadoreño Alejandro Mejicanos. Durante el análisis del partido, Mejicanos restó mérito a la actuación de Honduras y sostuvo que el resultado estuvo relacionado principalmente con el bajo nivel mostrado por Jamaica, en lugar de destacar el planteamiento y el rendimiento del equipo dirigido por José Francisco Molina. La postura generó una rápida respuesta de Paz, quien defendió el trabajo realizado por la H para conseguir una victoria histórica en territorio jamaicano.

En medio del intercambio, el periodista hondureño aprovechó para recordar el reciente golpe sufrido por El Salvador, que venía de caer por un contundente 6-0 ante Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf. Paz utilizó ese resultado para responder a los argumentos de su colega salvadoreño y el comentario provocó las risas del resto de los integrantes de la mesa. “No es que Jamaica jugó mal, no estoy cambiando mi discurso; Honduras hizo un partido perfecto. Que vos vengas a querer opacar la victoria de la H porque te han metido seis goles...”, lanzó Yanuario Paz, generando inmediatamente la reacción de los demás panelistas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mejicanos insistió en su argumento y señaló que Jamaica no mostró el fútbol vertical que suele caracterizarla. Sin embargo, Paz volvió a responderle con una frase que elevó todavía más la temperatura del debate: “Escúchame. El día que Guatemala le haga seis goles a Honduras, me retiro del periodismo”.

La contundente respuesta del comunicador hondureño provocó nuevamente las risas en el estudio y dejó a Mejicanos en una situación incómoda. El periodista salvadoreño terminó respondiendo entre risas y reconoció que no podía utilizar el mismo argumento debido a los últimos resultados de su selección. “Yo no puedo decir lo mismo porque la verdad... con los resultados de El Salvador”, expresó Mejicanos, mientras los demás integrantes de la mesa reaccionaban con risas al momento protagonizado durante el programa.

El intercambio se produjo en medio de una jornada positiva para Honduras, que consiguió tres puntos de enorme importancia tras derrotar 0-1 a Jamaica en Kingston, un resultado que además significó la primera victoria de la Bicolor en territorio jamaicano. La selección hondureña mostró una versión sólida y consiguió mantenerse con vida en la pelea por sus objetivos en la Concacaf Nations League.