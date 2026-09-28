Selección Honduras respira: día, hora y nuevo rival en jornada 3 de Nations League

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras ya pone la mirada en el siguiente compromiso. Los catrachos lograron un importante e histórico triunfo ante Jamaica (0-1) y lo hizo con el solitario tanto de Keyrol Figueroa, hijo del excapitán catracho, Maynor Figueroa.

La Bicolor comenzó su camino con una sorpresiva derrota ante Surinam. Fueron superados con un 2-3 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, por lo que el objetivo era derribar a Jamaica.

Para este duelo, la "H" hizo cambios y logró un histórico y ajustado triunfo ante los "Reggae Boyz" en suelo caribeño. Esta victoria le dio un respiro para seguir con vida en la Nations League de Concacaf.