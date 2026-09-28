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Selección Honduras respira: día, hora y nuevo rival en jornada 3 de Nations League

La Bicolor continúa su camino y tras el duelo ante Jamaica, pasa la página para poner la mirada en su siguiente rival.

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 18:53 -
  • Lesly Gutiérrez
Selección Honduras respira: día, hora y nuevo rival en jornada 3 de Nations League

La Selección Honduras se enfrentará en la tercera fecha a Martinica,

 Foto cortesía: FFH
San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras ya pone la mirada en el siguiente compromiso. Los catrachos lograron un importante e histórico triunfo ante Jamaica (0-1) y lo hizo con el solitario tanto de Keyrol Figueroa, hijo del excapitán catracho, Maynor Figueroa.

La Bicolor comenzó su camino con una sorpresiva derrota ante Surinam. Fueron superados con un 2-3 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, por lo que el objetivo era derribar a Jamaica.

Para este duelo, la "H" hizo cambios y logró un histórico y ajustado triunfo ante los "Reggae Boyz" en suelo caribeño. Esta victoria le dio un respiro para seguir con vida en la Nations League de Concacaf.

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Y el próximo desafío es ante Martinica. Los dirigidos por el español José Francisco Molina se jugarán todo ante los caribeños para mantener la línea rumbo a la siguiente ronda, donde solo avanzarán dos de cada grupo.

La Selección de Honduras se encuentra en el Grupo B de la Nations League de Concacaf: sus rivales son Surinam, Jamaica y Martinica, pero el grupo lo completan Guatemala y El Salvador. Sin embargo, los hondureños solo se enfrentan a los primeros tres mencionados.

Fecha, horario y rival de la jornada 3

Para el siguiente compromiso, la Bicolor viajará y el próximo viernes 2 de octubre medirá sus fuerzas ante Martinica en el Pierre-Aliker Municipal Stadium en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la competencia. Este duelo está pactado para iniciar a las 6:00 pm, hora hondureña.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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