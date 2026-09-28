Lo que necesita Honduras para clasificar a cuartos de final de Nations League

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras reaccionó en el momento que más lo necesitaba y consiguió un importante triunfo ante Jamaica en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La victoria le permite a la Bicolor recuperar terreno en el Grupo B de la Liga A y mantener con vida su objetivo de avanzar a los cuartos de final y acercarse a la Copa Oro 2027. La H comparte el Grupo B con Jamaica, Surinam, Guatemala, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el reglamento de Concacaf, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League, donde se enfrentarán a los cuatro equipos (México, Estados Unidos, Canadá y Panamá) mejor clasificados de la región que ya tienen asegurado su lugar en esa instancia.

El triunfo frente a Jamaica representa un paso importante para Honduras, pero todavía tendrá que disputar los partidos restantes de la fase de grupos.

¿Qué necesita la Selección de Honduras?

Luego de ganar en Kingston, la H depende de sí misma y eso es lo mejor de todo. Honduras llegó a tres puntos, mismos que El Salvador, selección que está enfrentando ahora a Guatemala. Surinam tiene 6 puntos y Martinica se aleja de sus posiblidades tras perder sus primeros dos partidos. Ahora la 'H' tendrá que ir a ganarle obligatoriamente a Martinica el viernes 2 de octubre. Si Honduras gana llegaría a seis unidades y tendrá que cerrar la clasificación el lunes 5 de octubre cuando reciba a Jamaica en Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ahora la Bicolor deberá aprovechar el impulso conseguido ante los Reggae Boyz y buscar sumar en sus próximos compromisos.

Panorama a la Copa Oro