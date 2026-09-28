Surinam vuelve a ganar y mete presión a Honduras en Nations League

La Selección de Surinam continúa con una buena racha en la Liga de Naciones de la Concacaf. Este lunes, el conjunto caribeño logró una importante victoria por 2-1 ante Martinica en el duelo correspondiente a la jornada 2, un resultado que lo consolida en la cima del Grupo B.
Bajo la dirección técnica de Henk Fraser, el equipo dio un golpe de autoridad en su debut al sorprender a Honduras con un triunfo de 2-3 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Con esta segunda victoria consecutiva, confirman un inicio de torneo implacable.
El compromiso disputado en el Pierre-Aliker Municipal Stadium mantuvo una tremenda paridad en su etapa inicial, llevando a ambas escuadras al descanso con un empate sin goles. Sin embargo, la contundencia de los dirigidos por Fraser se hizo presente en la parte complementaria: Justin Lonwijk abrió el marcador al minuto 54 y Gyrano Kerk amplió la ventaja al 69'.
Aunque Boris Moltenis descontó para Martinica en el 81', la reacción local no alcanzó para evitar la derrota, por lo que ahora mete presión a la escuadra catracha en su compromiso ante Honduras.
Este resultado deja a Surinam como líder solitario de su zona con 6 unidades, superando a El Salvador y Jamaica que acumulan 3 puntos, mientras que Honduras y Martinica permanecen en el fondo sin sumar. Esta combinación mete máxima presión a la Selección de Honduras, obligada a vencer a Jamaica esta noche para mantener vivas sus aspiraciones.
Para Martinica, la situación se complica, ya que suma dos derrotas en sus primeras dos presentacione y necesitará comenzar a sumar en sus próximos compromisos para mantenerse con opciones de avanzar.
Próximos partidos de la Selección de Surinam
En la siguiente fecha, Surinam enfrentará en serie de ida y vuelta a Guatemala, primero en casa el próximo viernes 2 de octubre ante Guatemala a las 4:00 pm y posteriormente de visita en la cancha del Estadio Manuel Felipe Carrera el lunes 5 de octubre a las 6:00 pm.