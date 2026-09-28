Surinam vuelve a ganar y mete presión a Honduras en Nations League

Honduras.

La Selección de Surinam continúa con una buena racha en la Liga de Naciones de la Concacaf. Este lunes, el conjunto caribeño logró una importante victoria por 2-1 ante Martinica en el duelo correspondiente a la jornada 2, un resultado que lo consolida en la cima del Grupo B.

Bajo la dirección técnica de Henk Fraser, el equipo dio un golpe de autoridad en su debut al sorprender a Honduras con un triunfo de 2-3 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Con esta segunda victoria consecutiva, confirman un inicio de torneo implacable.

El compromiso disputado en el Pierre-Aliker Municipal Stadium mantuvo una tremenda paridad en su etapa inicial, llevando a ambas escuadras al descanso con un empate sin goles. Sin embargo, la contundencia de los dirigidos por Fraser se hizo presente en la parte complementaria: Justin Lonwijk abrió el marcador al minuto 54 y Gyrano Kerk amplió la ventaja al 69'.