Diésel más caro enciende protesta y complica la movilidad en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El aumento en los precios de los combustibles, especialmente del diésel, provocó una jornada de protestas en San Pedro Sula, donde conductores y ayudantes del transporte bloquearon durante varias horas las principales vías de entrada y salida de la ciudad.

La manifestación, que no fue autorizada ni convocada oficialmente por los dirigentes del sector transporte de la zona norte, generó complicaciones en la circulación vehicular y afectó a cientos de ciudadanos que utilizan el transporte público para trasladarse a sus trabajos y realizar sus actividades diarias.

Durante la protesta, los manifestantes obstaculizaron las calles con unidades de transporte atravesadas, colocaron palos y quemaron llantas. Estas acciones provocaron largas filas de vehículos y obligaron a numerosos pasajeros a bajar de los autobuses y continuar a pie hacia sus destinos.

El incremento de los combustibles fue el principal motivo de la inconformidad de los transportistas, quienes consideran que los costos actuales dificultan la operación de las unidades.

Edgardo Menéndez, representante del sector transporte, manifestó que los precios de los combustibles son elevados y que el Gobierno debe analizar la situación económica que atraviesa el país, así como revisar las medidas que puedan contribuir a aliviar los costos para el rubro.

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Por su parte, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) emitió un comunicado en el que aclaró que no había realizado ninguna convocatoria oficial para paralizar el servicio.