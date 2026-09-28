Educación recibe donación de $395,000 en mobiliario para 200 escuelas

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 22 contenedores con mobiliario y materiales educativos, valorados en 395,000 dólares (unos L10,604,284.55 al cambio actual) , llegaron a San Pedro Sula como parte de una donación de Estados Unidos destinada a fortalecer las condiciones de enseñanza en centros educativos de varios departamentos del país.
La entrega fue encabezada por la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, junto con Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, durante un acto en el que participaron representantes de las fuerzas vivas y del Comando Sur de Estados Unidos.
La donación fue gestionada por la Secretaría de Educación, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, y beneficiará a unos 200 centros educativos de Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Comayagua.
El cargamento incluye pupitres, escritorios, pizarras y sillas, tanto para estudiantes como para docentes, además de materiales didácticos que serán distribuidos en los establecimientos educativos.
Argueta expresó su agradecimiento por el apoyo y calificó la jornada como un día de celebración para el sistema educativo nacional, al considerar que el mobiliario contribuirá a mejorar las condiciones en las que reciben clases miles de niños y jóvenes hondureños.
"Estamos contentos". Hoy es día de fiesta en el sistema educativo nacional, ya que, a través de la Embajada de Estados Unidos, nos han donado 22 contenedores con material didáctico para los niños y jóvenes de nuestro país», manifestó la funcionaria a LA PRENSA.
La ministra explicó que la distribución del mobiliario ya comenzó y que los equipos están siendo trasladados directamente a los centros educativos beneficiados, con el apoyo de personal de la 105 Brigada de Infantería.
"No vamos a dejar una silla en bodega. Todo se está entregando inmediatamente", aseguró Argueta, al señalar que la prioridad es que los materiales lleguen a las escuelas que los necesitan.
La titular de Educación adelantó que continuarán las gestiones para conseguir nuevas donaciones que permitan beneficiar a otros departamentos del país.
Según explicó, el primer lote de 22 contenedores forma parte de un proceso de cooperación que busca mejorar las condiciones de los centros educativos. Asimismo, indicó que ya se trabaja en la entrega del mobiliario y que no mantienen contenedores retenidos en bodegas.
Argueta también destacó el trabajo de docentes y padres de familia durante el año lectivo y afirmó que se ha avanzado en la continuidad de las clases, con estudiantes que permanecen en las aulas.
La funcionaria reiteró que la Secretaría de Educación continuará buscando apoyo para atender las necesidades de infraestructura y equipamiento de los centros escolares hondureños.