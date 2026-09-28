Educación recibe donación de $395,000 en mobiliario para 200 escuelas

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 22 contenedores con mobiliario y materiales educativos, valorados en 395,000 dólares (unos L10,604,284.55 al cambio actual) , llegaron a San Pedro Sula como parte de una donación de Estados Unidos destinada a fortalecer las condiciones de enseñanza en centros educativos de varios departamentos del país.

La entrega fue encabezada por la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, junto con Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, durante un acto en el que participaron representantes de las fuerzas vivas y del Comando Sur de Estados Unidos.

La donación fue gestionada por la Secretaría de Educación, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, y beneficiará a unos 200 centros educativos de Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Comayagua.

El cargamento incluye pupitres, escritorios, pizarras y sillas, tanto para estudiantes como para docentes, además de materiales didácticos que serán distribuidos en los establecimientos educativos.

Argueta expresó su agradecimiento por el apoyo y calificó la jornada como un día de celebración para el sistema educativo nacional, al considerar que el mobiliario contribuirá a mejorar las condiciones en las que reciben clases miles de niños y jóvenes hondureños.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Estamos contentos". Hoy es día de fiesta en el sistema educativo nacional, ya que, a través de la Embajada de Estados Unidos, nos han donado 22 contenedores con material didáctico para los niños y jóvenes de nuestro país», manifestó la funcionaria a LA PRENSA.