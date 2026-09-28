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Niña pierde su oreja tras ser atacada por pitbull en San Pedro Sula

Según la madre de la menor, el animal pertenece a un familiar y anteriormente ya habría protagonizado otro incidente, pues aseguró que había atacado a su propia dueña en una de sus manos

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 16:37 -
  • Redacción La Prensa
Niña pierde su oreja tras ser atacada por pitbull en San Pedro Sula

La menor fue atacada cuando regresaba de la escuela en San Pedro Sula y sufrió graves lesiones en una de sus orejas, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas. Foto Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras. Una niña de 11 años resultó gravemente herida luego de ser atacada por un perro de raza pitbull cuando regresaba de su centro educativo en la colonia Lomas de San Juan, en San Pedro Sula.

El hecho ocurrió el pasado viernes 25 de septiembre. La menor, identificada como Alison Murillo, fue sorprendida por el animal mientras se dirigía a su vivienda. Su madre, Claudia Campos, relató los momentos de angustia que vivió al escuchar los gritos de auxilio de su hija.

“La niña venía de la escuela... cuando yo escucho los gritos que la niña me dice: Ma, el perro me muerde”, relató a HCH.

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Ante la situación, la mujer salió de inmediato para intentar ayudar a su hija. Según su testimonio, tomó un trapeador para golpear al animal y tratar de separarlo de la menor.

“Cuando miré a la niña, ya no tenía la oreja, ya la niña estaba ensangrentada”, expresó la madre, quien posteriormente decidió trasladarla al Hospital Mario Catarino Rivas debido a la gravedad de las heridas.

La menor sufrió una lesión grave en la parte externa de una de sus orejas y, de acuerdo con el relato de su madre, ha sido sometida a dos procedimientos quirúrgicos como parte de su atención médica.

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Claudia Campos también solicitó ayuda para cubrir los gastos médicos que enfrenta su hija y pidió al padre de la menor que asuma su responsabilidad ante la situación.

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Redacción La Prensa
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