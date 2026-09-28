Niña pierde su oreja tras ser atacada por pitbull en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Una niña de 11 años resultó gravemente herida luego de ser atacada por un perro de raza pitbull cuando regresaba de su centro educativo en la colonia Lomas de San Juan, en San Pedro Sula.

El hecho ocurrió el pasado viernes 25 de septiembre. La menor, identificada como Alison Murillo, fue sorprendida por el animal mientras se dirigía a su vivienda. Su madre, Claudia Campos, relató los momentos de angustia que vivió al escuchar los gritos de auxilio de su hija.

“La niña venía de la escuela... cuando yo escucho los gritos que la niña me dice: Ma, el perro me muerde”, relató a HCH.