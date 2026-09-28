Autoridades han realizado tres bombardeos de nubes para provocar lluvias en varias zonas

“El turismo es una de las actividades más democráticas porque se beneficia una gran cantidad de personas”, detalló Ordóñez. En relación a las unidades médicas, detalló que se van a desplazar a La Masica, Guinope, Santa Lucía en Intibucá y se harán mamografías de forma gratuita, destacó el funcionario.

El ministro de Comunicación de Casa Presidencial, Héctor Ordóñez , explicó: "Inicio la comparecencia sobre la Semana Morazánica , donde dijo que en este periodo de vacaciones se espera una derrama económica de unos 600 millones de lempiras.

Tegucigalpa. Las autoridades gubernamentales dieron a conocer los resultados de la siembra de nubes en algunas zonas productoras del país.

Por su parte, Judith Ordóñez, coordinadora de programas de incentivos a la producción agrícola en relación a la sequía, detalló: “que la Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene cuatro programas donde se han atendido a más de 144 mil productores a nivel nacional”.

Estamos entregando semillas de maíz, frijol y arroz. Y estamos entregando alimentación y asistencia para el sector ganadero”, destacó.

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“En café se ha apoyado a más de 83 mil productores. En el incentivo ganadero estamos trabajando con mejoramiento genético. También tenemos alianzas con academias con personas altamente calificadas para mejorar la producción y productividad del país”, detalló.

En tanto, Wilmer Caballero sobre la estimulación de lluvias dijo: “Para realizar la actividad se debe contar con las condiciones favorables. El servicio lo estamos haciendo con dos proveedores y, en esencia, el proyecto contempla 20 vuelos y hemos realizado tres vuelos. El 26 de septiembre y el segundo el domingo y hoy el tercer ejercicio. Después de los dos vuelos hemos tenido resultados importantes. Y el personal de Censos de Copeco dará los resultados y al final esperamos tener buenos resultados para los sectores productivos”, dijo Caballero.

“Lo que buscamos es potenciar las nubes y tenemos que ser responsables porque tenemos que ver las zonas y hasta ahora tenemos que estar evaluando en cada vuelo”, dijo.

En relación a los sectores aledaños a las represas de la capital, dijo que “se quiere hacer en las cuencas y es uno de los objetivos que se quieren cumplir”.

“El problema de la sequía va a seguir y llevamos en este momento solo el 10 por ciento del proyecto”, recalcó.

“Tenemos un equipo técnico con mucha experiencia en diferentes países donde han tenido éxito y nos hemos hecho acompañar del personal especializado de Copeco y por eso el proyecto está diseñado para tres meses y cuando están volando determinan en qué lugares se realizará el bombardeo”, manifestó Caballero.

“Las condiciones de este ciclo de lluvias, lo que buscábamos era elevar las posibilidades de lluvia y lo importante es que está lloviendo donde necesitamos que llueva”, destacó.

“No se puede hacer llover donde no hay absolutamente nada y lo que se hace es potenciar lo que hay y sí lo podemos hacer en la temporada de lluvias”, prosiguió.