Cenaos evalúa resultados de la siembra de nubes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Después de dos jornadas de siembra de nubes, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) comenzó a evaluar los resultados. Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, explicó que todavía no es posible determinar la efectividad del procedimiento, pues se requiere un análisis estadístico para establecer cuánto aportó la siembra de nubes a las precipitaciones registradas. Argeñal señaló que se observaron resultados que podrían ser satisfactorios en el departamento de Choluteca y el Distrito Central, aunque aclaró que estos todavía deben comprobarse científicamente. El bombardeo de nubes se incorpora a las medidas que ejecuta el Gobierno para atender la emergencia por falta de lluvias, especialmente en el corredor seco.

“A primera vista parece que tuvimos algunos resultados satisfactorios en Choluteca, incluso aquí en el Distrito Central”, consideró. Las precipitaciones registradas durante la jornada anterior serán parte de la evaluación, debido a que ocurrieron fuera de lo previsto en los pronósticos meteorológicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, Argeñal enfatizó que este hecho no permite atribuir directamente las lluvias a la siembra de nubes. “Hay que demostrar qué sucedió, por qué la siembra funcionó”, señaló el jefe de Cenaos. Alrededor de la 1:00 pm de ayer domingo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informó que comenzaba el segundo vuelo de las operaciones de siembra de nubes. A las 2:29 pm, Argeñal informó que el avión utilizado en el proyecto regresaba a Tegucigalpa después de completar el segundo vuelo. El recorrido de esta segunda jornada incluyó sectores de los departamentos de Comayagua, Yoro, Francisco Morazán y El Paraíso, como parte de las acciones contempladas en el proyecto.

De acuerdo con Argeñal, los resultados no estarán disponibles de forma inmediata, ya que el análisis deberá realizarse conforme avancen los vuelos y se recopile la información necesaria para establecer posibles variaciones en las precipitaciones. La siembra de nubes es un procedimiento mediante el cual se dispersa yoduro de plata en nubes que presentan condiciones adecuadas, con el propósito de favorecer la formación de gotas de agua y estimular las precipitaciones. La técnica no genera nubes desde cero, sino que busca aprovechar sistemas nubosos existentes que cumplan las condiciones climatológicas al momento del vuelo. En cuanto al pronóstico del clima, Cenaos prevé que las lluvias continuarán durante los próximos días en varias regiones del país, principalmente en horas de la tarde. Las precipitaciones, que ya se registraron durante el fin de semana, estarán asociadas a la presencia de humedad sobre el territorio nacional. “No es una onda tropical, es agua en superficie que en este momento hay presencia sobre el centro del país y luego esperamos que se mueva un poco hacia el occidente”, explicó Argeñal. En cuanto a los acumulados, Argeñal detalló que en los días anteriores se registraron precipitaciones de hasta 100 milímetros en sectores del sur del país, mientras que para los próximos días se prevén valores menores en promedio. “En promedio de 10 a 20, y hasta 40 milímetros en las partes altas de las montañas del occidente, del sur y centro”, precisó el jefe de Cenaos.

Represas en la capital se recuperan poco a poco

Las lluvias también generan expectativas sobre la posible recuperación de las represas que abastecen de agua al Distrito Central. Sin embargo, sus niveles todavía permanecen bajos pese a las precipitaciones registradas durante los últimos días.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps), entre el domingo 20 y el domingo 27 de septiembre, Los Laureles pasó de almacenar el 24.53% al 30.60% de su capacidad. Lo anterior representa un incremento de 6.07 puntos porcentuales en siete días, mientras que el volumen almacenado aumentó de 2.577 a 3.214 millones de metros cúbicos.