Represas Concepción y Laureles necesitan cinco días de lluvia intensa

Tegucigalpa, Honduras. Las represas que abastecen de agua a la capital necesitan lluvias superiores a 20 milímetros diarios durante al menos cinco días consecutivos en la Sierra de Lepaterique para comenzar a recuperar sus niveles, explicó Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). La advertencia surge en medio del déficit de precipitaciones que desde hace varios meses mantiene bajo presión el sistema de abastecimiento del Distrito Central, donde las principales reservas de agua continúan en niveles críticos.

Actualmente, la represa Los Laureles se encuentra al 30.68% de su capacidad, mientras La Concepción registra 27.32%, porcentajes que mantienen encendidas las alertas ante el riesgo de una mayor reducción en la disponibilidad de agua para Tegucigalpa y Comayagüela. Argeñal explicó que las lluvias previstas para los próximos días podrían no ser suficientes para elevar de manera significativa los embalses, debido a que se requiere que las precipitaciones sean constantes y se concentren en las zonas donde nacen y se alimentan las fuentes que llegan a las represas. El especialista señaló que la Sierra de Lepaterique juega un papel clave en este proceso, ya que allí se encuentran importantes áreas de recarga hídrica que alimentan las fuentes utilizadas para el abastecimiento de la capital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según los pronósticos de Cenaos, durante los próximos días se esperan lluvias principalmente en el sur, suroccidente y la región central del país, zonas que han registrado condiciones menos favorables debido al viento acelerado en el Caribe. “Tendremos más lluvias para la parte sur, suroccidente y en la parte central del país, que ha estado debilitada por el viento acelerado que ha estado en el Caribe”, explicó Argeñal.

Pronostican lluvias fuertes