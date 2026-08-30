En el sur de Honduras claman por lluvias para salvar última cosecha del año

Marcovia, Choluteca. Gertrudis Paz, un campesino de 91 años, muestra a EFE una mazorca de maíz con unos pocos granos mientras explica que toda su cosecha se perdió por la severa sequía que castiga al sur de Honduras, donde agricultores y ganaderos ruegan para que haya lluvias en septiembre y se salve la postrera, la última siembra del año. Paz vive en la aldea Cerro Mangles del municipio de Marcovia, en el departamento sureño de Choluteca, donde los que sembraron maíz en mayo, cuando hubo dos ligeras lluvias, perdieron el cien por ciento de la milpa (siembra), que no creció.

"El guate (restos de las matas y hojas del maíz que se perdieron) lo regalé a ganaderos, todo se me perdió, a pura pobreza hice la milpa porque yo vivo solo. La hice por ratitos, pagando un mozo, pero se me perdió toda, nada he cosechado, ni para un pollo", expresó Paz, resignado. "Si Dios quiere, tengo la fe de poder volver a sembrar, si llueve", agregó.

La sequía en el sur de Honduras no solo arrasó la primera siembra (mayo), también está secando pozos y obligando a racionar agua. Quienes viven del campo piden apoyo estatal con riego y ayuda alimentaria ante el riesgo de más pérdidas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una situación cada día más difícil

Marcovia es uno de los municipios más productivos de Choluteca y cerrando agosto su gente debería estar afanada en las siembras de postrera. Pero no es así porque "no ha llovido nada debido al cambio climático y el fenómeno de El Niño", dijo a EFE el alcalde, Nahún Cálix.

Los pozos se están secando y hay sectores que están recibiendo agua cada diez o quince días, explicó el funcionario, y añadió que se ha pedido "a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que se logren proyectos de sistemas de riego por goteo para no estar dependiendo solo de las lluvias".

De los 298 municipios de Honduras, 103 están en "alerta roja" o emergencia por la falta de lluvias y uno de ellos es Marcovia, donde se han visto afectados cultivos de caña de azúcar, okra (un vegetal de exportación) y frijoles, entre otros, que con el maíz son básicos en la dieta de los hondureños. Algunos de los municipios en emergencia han comenzado a recibir ayuda del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés) y del Gobierno, que asegura que todavía no hay una situación de hambruna.

"No pude sembrar por falta de lluvia"

Pablo Santos, otro campesino de Cerro Mangles dijo a EFE que "nunca" en sus 74 años de existencia había visto una sequía tan dura como la que se vive ahora. "Yo arreglé la tierra de primavera y no pude sembrar maíz por falta de lluvia. Ahora están limpias las tierras para sembrar en la postrera, estamos esperando y si Dios nos manda lluvia pues lo hacemos", agregó. Santos señaló que además de maíz, en su pequeña parcela siembra frijoles y ayotes (calabazas) y recordó que en los años de buenas lluvias cosecha hasta 40 quintales (sacos de 45,4 kilos) de maíz.

"Los pozos se han secado"