Capturan a guatemalteco por presunto contrabando de 1,200 quintales de cebolla en Copán

Nueva Arcadia, Copán. Un guatemalteco fue detenido durante un operativo de control realizado en la carretera CA-4, luego de que las autoridades detectaran presuntas inconsistencias entre la documentación presentada y el cargamento que transportaba. El detenido fue identificado como Sergio Misael Flores Gonzales, de 48 años, originario de Guatemala, quien conducía un cabezal International Prostar.

La intervención se realizó la noche del sábado 29 de agosto, alrededor de las 11:30 p. m., cuando agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (Goet) desarrollaban un retén móvil en la principal vía de la CA-4.