Capturan a guatemalteco por presunto contrabando de 1,200 quintales de cebolla en Copán

Nueva Arcadia, Copán. Un guatemalteco fue detenido durante un operativo de control realizado en la carretera CA-4, luego de que las autoridades detectaran presuntas inconsistencias entre la documentación presentada y el cargamento que transportaba.
El detenido fue identificado como Sergio Misael Flores Gonzales, de 48 años, originario de Guatemala, quien conducía un cabezal International Prostar.
La intervención se realizó la noche del sábado 29 de agosto, alrededor de las 11:30 p. m., cuando agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (Goet) desarrollaban un retén móvil en la principal vía de la CA-4.
Durante la inspección, los agentes solicitaron al conductor la documentación correspondiente a la mercancía. Flores Gonzales presentó una FYDUCA de procedencia guatemalteca; sin embargo, al verificar físicamente el contenido del furgón, los policías detectaron que el producto transportado no coincidía con el declarado en el documento.
Como resultado de la inspección, las autoridades aseguraron un cargamento de aproximadamente 1,200 quintales de cebolla amarilla, cuyo valor preliminar fue estimado en alrededor de 3.5 millones de lempiras.
El ciudadano fue detenido bajo sospecha de cometer el delito de contrabando y quedó a disposición de las autoridades competentes, junto con el vehículo y la mercancía asegurada.