María Vargas, de Jalisco, es coronada Miss Universe México 2026

México. La corona ya tiene nueva dueña: María Vargas, representante de Jalisco, conquistó el título de Miss Universe México 2026 y ahora llevará al escenario internacional una historia de resiliencia, preparación y orgullo mexicano.

Su próximo reto será en noviembre, cuando represente al País en la edición 75 de Miss Universe, en San Juan, Puerto Rico.

La modelo, de 28 años, recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universe México 2025, durante la final celebrada en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Fernanda Vázquez, primera finalista de la edición anterior, fue la encargada de colocarle la banda con su nuevo título.

Vargas llegó a la final como una de las favoritas y destacó durante la ronda de preguntas por un discurso centrado en el valor de las mujeres más allá de los concursos de belleza.

"El valor de una mujer no puede medirse por lo que busca, en este caso una corona. Creo que el valor de una mujer está en su espíritu de servicio y en la forma en la que deja huella en la vida de los demás", afirmó.