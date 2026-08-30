María Vargas, de Jalisco, es coronada Miss Universe México 2026

México. La corona ya tiene nueva dueña: María Vargas, representante de Jalisco, conquistó el título de Miss Universe México 2026 y ahora llevará al escenario internacional una historia de resiliencia, preparación y orgullo mexicano.
Su próximo reto será en noviembre, cuando represente al País en la edición 75 de Miss Universe, en San Juan, Puerto Rico.
La modelo, de 28 años, recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universe México 2025, durante la final celebrada en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Fernanda Vázquez, primera finalista de la edición anterior, fue la encargada de colocarle la banda con su nuevo título.
Vargas llegó a la final como una de las favoritas y destacó durante la ronda de preguntas por un discurso centrado en el valor de las mujeres más allá de los concursos de belleza.
"El valor de una mujer no puede medirse por lo que busca, en este caso una corona. Creo que el valor de una mujer está en su espíritu de servicio y en la forma en la que deja huella en la vida de los demás", afirmó.
Durante la dinámica en la que las participantes tuvieron 30 segundos para expresar cómo piensan y sienten, la nueva reina nacional también hizo referencia al legado de Fátima Bosch, quien el año pasado protagonizó uno de los momentos más comentados del certamen al defender públicamente su voz.
"El pasado noviembre el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando alza la voz. A mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solo se alza para hablar con los demás, sino para escuchar mejor", señaló Vargas.
En la clasificación final, Michoacán obtuvo el título de primera finalista; Guerrero, segunda finalista; Veracruz, tercer lugar, y Ciudad de México, cuarto lugar.
El certamen fue conducido por el actor Clovis Nienow y comenzó con un Top 10 integrado por las representantes de Tabasco, Nuevo León, Jalisco, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México.
Posteriormente, 16 semifinalistas participaron en las diferentes etapas de la competencia, incluida la pasarela en traje de baño y la presentación en traje de gala.
Además de su trayectoria como modelo, Vargas es escritora y licenciada en Negocios Internacionales. Su libro Miss Trouble aborda las críticas y prejuicios que ha enfrentado a lo largo de su carrera y refleja una visión centrada en la resiliencia y la transformación de las experiencias adversas.
Para su participación en Miss Universe, la jalisciense llevará el traje típico Cosmos Wixárika, diseñado por Joel Guadalupe, quien obtuvo el primer lugar en el concurso de National Costume.
La coronación marca el inicio de una nueva etapa para Vargas, quien ahora concentrará su preparación en la competencia internacional de noviembre. Con su triunfo, la jalisciense buscará mantener la presencia de México entre las protagonistas del certamen y llevar al escenario internacional un mensaje de identidad, servicio y fortaleza femenina.
Con información de El Diario MX.