Kylie Jenner asegura ser millonaria por sí misma: "Ningún dinero ha sido heredado”

En una entrevista publicada por Who What Wear en agosto de 2026, Jenner abordó directamente las críticas que surgieron alrededor del término self-made .

Su nueva declaración llega años después de que Forbes la nombrara la multimillonaria más joven “hecha a sí misma” y, posteriormente, retirara ese título.

Kylie Jenner vuelve a hablar de una de las etiquetas más polémicas de su carrera: la de millonaria “por esfuerzo propio” . A sus 29 años, la empresaria aceptó que la fama de su familia fue una ventaja decisiva para construir su fortuna, aunque insiste en que no obtuvo ningun ingreso “heredado”.

“Ningún dinero que he ganado ha sido heredado, así que técnicamente es verdad... pero la gente simplemente siente que el privilegio que he tenido fue un gran peldaño”, reconoció.

El debate comenzó en 2018, cuando Forbes calculó su fortuna en unos $900 millones y publicó una portada en la que la presentó como la futura “multimillonaria self-made” más joven. Un año después, en marzo de 2019, la revista le otorgó oficialmente el título, cuando tenía 21 años.

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Para ese entonces, el público cuestionó si era apropiado darle ese reconocimiento. Aunque Jenner había establecido empresas, no había comenzado desde cero en términos de exposición y oportunidades. La joven ya era conocida por Keeping Up With the Kardashians, tenía una enorme audiencia en redes sociales y contaba con una plataforma capaz de convertir su imagen en una herramienta de negocio.

Ese 2019, en declaraciones a Interview Germany, Kylie defendió su posición: “No hay realmente otra palabra que usar aparte de esfuerzo propio porque esa es la verdad. Esa es la categoría en la que encajo”.

Jenner también explicó entonces que sus padres dejaron de darle dinero cuando tenía 15 años. “Utilicé el 100 % de mi propio dinero para iniciar la empresa, ni un centavo de mi cuenta bancaria es heredado... y estoy muy orgullosa de eso”, afirmó.

El origen de su fortuna empresarial estuvo en Kylie Lip Kit, lanzado en 2015, cuando tenía 18 años. La primera colección se agotó rápidamente y el negocio se convirtió en Kylie Cosmetics al año siguiente. Su principal salto económico llegó en 2019, cuando vendió una participación mayoritaria de la compañía a Coty.

La operación involucró el 51 % de Kylie Cosmetics por $600 millones, mientras Jenner conservó una participación cercana al 44 %. La cosmética continúa siendo uno de los pilares de su patrimonio, pero su actividad empresarial se ha ampliado a otros sectores.

Entre sus principales apuestas están sus negocios de skincare y fragancias y Khy, su marca de moda. En su reciente entrevista con Who What Wear, Jenner explicó que quiere convertir Khy en una firma más definida y enfocada en prendas “atemporales”, además de explorar la posibilidad de abrir espacios físicos para la marca.

También ha destinado una parte importante de su patrimonio al sector inmobiliario. Entre sus propiedades figura una residencia en Holmby Hills adquirida por $36 millones y otros inmuebles en California. Además, lleva años desarrollando una enorme propiedad en Hidden Hills sobre un terreno de cinco acres.

La historia dio otro giro en mayo de 2020. Forbes retiró a Jenner de su lista de multimillonarios después de revisar las cifras de Kylie Cosmetics y sostener que el negocio era más pequeño y menos rentable de lo que se había presentado. La revista calculó entonces su patrimonio por debajo de los $900 millones y sugirió que su familia había hecho “esfuerzos inusuales” por presentar un potencial más alto del que realmente era.

Tras esa noticia, Jenner rechazó cualquier rumor sobre haber manipulado sus cifras y escribió en redes sociales: “Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir para conseguirlo JAMÁS. Punto”.

Actualmente, su patrimonio está calculado en 670 millones de dólares y ocupa el lugar 52 de la lista de las “mujeres estadounidenses más ricas por esfuerzo propio”.