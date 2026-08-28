El último TikTok de Glenn Close tiene a sus fans pendientes

Según el pie de foto del video, el perro de Close, Sir Pippin de Beanfield, estaba justo detrás de ella.

"Hola a todos, estoy en casa, relajándome, con la camisa de mi mamá puesta", dijo en el video. "Dejando que el viento me acaricie el pelo blanco, viendo la puesta de sol. Me siento bendecida. Un saludo a todos."

La actriz de Atracción fatal, de 79 años, compartió un video en TikTok el 27 de agosto en el que aparece sentada al aire libre mientras se pone el sol. Vestida con la camisa de su madre, Close se mostró relajada mientras hablaba directamente con sus seguidores.

Glenn Close les ofreció a sus fans un vistazo de un momento tranquilo en casa, aunque algunos espectadores no pudieron evitar preguntarse cómo se encontraba la querida actriz.

La publicación, aparentemente sencilla, llegó durante una semana emotiva en Hollywood, tras la caída de varias figuras queridas del mundo del espectáculo, entre ellas Dolly Parton, Tim Curry y Peter Cullen. Parton y Curry fallecieron a los 80 años el 25 de agosto, mientras que Cullen murió el 26 de agosto.

El momento elegido provocó que algunos espectadores expresaran su preocupación por Close en los comentarios y que algunos interpretaran su mensaje con más emoción de la que la actriz pretendía.

"Te queremos, por favor, vuelve a entrar en la casa", comentó un fan. "No podemos soportar otro más".

"¡Así que manténganse protegidos!", dijo otro. "¡No podemos perderlos a ustedes también!".

Sin embargo, la actriz no dio a entender en el video que tuviera algún problema de salud. Otros usuarios interpretaron la publicación simplemente como lo que aparentaba ser: un momento de tranquilidad de la actriz en casa.

Recientemente se anunció que Close recibirá un Óscar honorífico y que estará entre los homenajeados en la 17.ª edición de los Premios de los Gobernadores, que se celebrará el 15 de noviembre. La actriz ha sido nominada en varias ocasiones a los premios de la Academia, pero nunca ha ganado.

La Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el miércoles 10 de junio que Close, sir Ridley Scott y el animador Floyd Norman recibirán Premios Honoríficos de la Academia. El Premio Conmemorativo Irving G. Thalberg de este año se otorgará a las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler.

La presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, declaró: "A lo largo de su extraordinaria trayectoria profesional, la incomparable capacidad emocional de Glenn Close ha dado vida a algunos de los personajes más complejos del cine".

Close ha sido nominada a ocho premios Óscar de actuación, más que cualquier otro intérprete vivo sin haber ganado ninguno.

En 2021, durante una conversación con Pete Davidson para la sección "Actors on Actors" de Variety, comentó que "quizás sería genial no recibir nunca" una estatuilla del Óscar.

"¿Es mejor que te saquen en silla de ruedas y te den el premio a la trayectoria? No tienes que dar ningún discurso", dijo Close en aquel momento.